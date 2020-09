Kiel

Geplant für April, wird ab Montag etwa der erste Teil von „Literarische Begegnungen“ nachgeholt, ein gemeinsames Projekt des Literaturhauses S-H und des Nordkollegs Rendsburg zum deutsch-dänischen Jubiläumsjahr (7.-10.9.). Im Zentrum steht dänische Lyrik vom Mittelalter bis heute in einer zweisprachigen Anthologie, erschienen anlässlich des 100. Jahrestages der Volksabstimmung von 1920.

Deutsch-dänische Prosa

Der zweite Teil des Veranstaltungsprojekts, das von Kiel nach Flensburg, Schleswig, Apenrade und Rendsburg wandert, ist der Prosa gewidmet (29.-30.10.). Deutsche und dänische Autoren kommen ins Gespräch über ihre literarischen Texte zum Thema „Grenze“. Mit dabei sind unter anderem Jan Christophersen, Knud Romer, Feridun Zaimoglu und Kaspar Colling Nielsen.

Elf Zusagen von Debütroman-Autoren

Auch das Europäische Festival des Debütromans, traditionell terminiert im Mai in Kooperation mit dem Institut Français, wird in den Herbst verlagert (1.-4.10). „Wir haben von 13 Einladungen aktuell elf leibliche Zusagen“, so Geschäftsführer Wolfgang Sandfuchs mit Blick auf die Möglichkeit virtueller Zuschaltungen. Abgesagt haben bisher nur Lettland und Polen. „Vielleicht wird es noch Absagen geben, aber das Festival wird auf jeden Fall stattfinden.“ Dessen Bedeutung betonte Catherine Rönnau vom Institut Français: „In Frankreich gilt es als große Ehre nicht nur für die Autoren, nach Kiel eingeladen zu werden. Auch für die Verleger ist das Debütromanfestival eine wichtige Möglichkeit des professionellen Austauschs, den eine Buchmesse nicht leisten kann.“ So wird etwa die französische Autorin Anne Lecourt, deren Roman in der märchenhaften Landschaft der Bretagne spielt, von gleich zwei Verlagsvertretern begleitet.

Literatur mit Berlin-Bezug

Das reguläre Herbstprogramm wird natürlich nicht zu kurz kommen. Sara Franzese hat zum Abschluss ihres Volontariats fünf Autoren eingeladen, „deren Werke in Bezug zu Berlin stehen.“ Historisch geht es los mit Thomas Böhm, der Texte des Journalisten und Kunsthistorikers Hans Oswald vorstellt. Die Reportagen aus dem Band " Berlin – Anfänge einer Großstadt" datieren aus den Jahren 1904 – 1908. Bereits mehrfach in Kiel zu Gast war Katja Oskamp. Sie liest aus ihrem Roman " Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin". Humor- und liebevoll schildert sie darin Begegnungen mit Menschen, die sie kennenlernte, als sie sich in Folge einer Schreibkrise zur Fußpflegerin ausbilden ließ.

Burghart Klaußners Autoren-Debüt

Neben Irina Liebmann, die in "Die große Hamburger Straße" den (städtebaulichen) Veränderungen in Berlin-Mitte nachspürt, und Lorenz Just, der sich in seinem Romandebüt "Am Rand der Dächer" mit dem Leben der Jugendlichen im Berlin der Nachwendezeit auseinandersetzt, wird mit dem Schauspieler Burghart Klaußner ein literarischer Debütant erwartet. "Vor dem Anfang" spielt 1945 in den Trümmern seiner Geburtsstadt Berlin und erzählt die Geschichte der unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft zweier Soldaten.

