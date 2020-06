So war die erste Leselounge nach der Corona-Pause

Kiel

Langsam kehrt das Leben in die hiesigen Kultureinrichtungen zurück. Einen Anfang machte jetzt das Literaturhaus Schleswig-Holstein mit einer neuen Ausgabe seiner Leselounge. Natürlich unter den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. Wo normalerweise 100 Besucher ihren Platz finden, sitzen jetzt 25, allein oder zu zweit, auf nummerierten Plätzen und teils an kleinen Tischchen. Das Literaturhaus ist damit an diesem Abend ausverkauft.

Leselounge in Kiel : Abstandsregeln und Masken

Wer künftig an einer Lesung teilnehmen möchte, meldet sich zuvor im Literaturhaus an und bezahlt auch seine Karten möglichst vorab, der Einlass findet dann einzeln statt. Man wartet draußen, was mit markierten Abständen problemlos möglich ist. Schutzmasken sollte man ebenfalls dabei haben - für den Weg zu seinem Platz.

Anzeige

Wieder im Literaturhaus zu sitzen, fühlt sich vertraut und neu zugleich an. Die Leselounge hat zum Wiedereinstieg zwei junge Autoren zu Gast, beide Jahrgang 1989. Malte Domrös vom Leselounge-Team gibt jeweils einen Einstieg mit kurzen Beschreibungen der Autoren. Zuvor hat Ebbe Funk mit – passend zum Anlass – schön loungigen Elektro-Beats für Atmosphäre gesorgt.

Weitere KN+ Artikel

Autor Joshua Groß eröffnete den Abend im Literaturhaus

Der erste Autor des Abends heißt Joshua Groß. Er liest aus seinem aktuellen Roman „Flexen in Miami“, mit dem er 2018 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt eingeladen war. 2019 erhielt er zudem den Anna Seghers-Preis. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Autors mit Namen Joshua, der sich durch das Stipendiat einer Stiftung in Miami aufhält und dabei immer mehr aus der Spur gerät.

Die Tage vergehen mit einem Computerspiel namens Cloud Control, das sich die Avatare aus den Daten der Gamer erschafft. Wirklichkeit und Spiel verschwimmen. Und ausgerechnet ein sprechender Kühlschrank – nach Vorbild von Alexa oder Siri - wird zum einfühlsamen Gesprächspartner.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Nach Corona-Pause: Leselounge ein Erfolg

Nach Groß übernimmt die Kieler Autorin Zara Zerbe, die 2018 den Literaturpreis „Neue Prosa Schleswig-Holstein“ gewann, – mit frischem Mikro – den Leseplatz. Ihr jüngst als Heft erschienener Text „Limbus“ setzt sich mit den Themen Schicksal und Aberglauben auseinander. Die Ich-Erzählerin nimmt einen mit in einen Alltag zwischen Job und amourösen Verwicklungen.

Auch Zerbes Kurzeinträge aus ihrem Online-Tagebuch „Superspacelabor2020“ widmen sich mit leichtem Ton und Humor den Tücken des Lebens. Die erste Leselounge unter Corona-Bedingungen ging mit viel Beifall zu Ende.

Mehr Kulturnachrichten lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.