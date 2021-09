Kiel

Dass er im Literaturhaus nach dem 20. September sofort wieder zur vollen Platzkapazität zurückkehrt, das kann sich Wolfgang Sandfuchs nicht vorstellen: „Aber ein bisschen mehr Normalität ist mit der 3G-Regelung möglich.“ 60 Besucher peilt er im Moment an, probater Mittelwert zwischen rund 30 in Corona-Zeiten und sonst bis 100. Und obwohl er den vergangenen, Schleswig-Holstein gewidmeten Literatursommer mit rund 1500 Besuchern und oft mehr Andrang als Platzangebot durchaus als Erfolg wertet, sagt er: „Wir merken ja auch, dass bei unserem klassischen Publikum durchaus noch Zurückhaltung herrscht.“

Roter Faden im Literaturhaus ist das Autobiografische

Dem Programm allerdings ist solche Zurückhaltung nicht anzumerken. Schließlich gilt es, einiges nachzuholen, was die Pandemie unmöglich gemacht hat, so der Literaturhausleiter. Aber auch, das Neue zu feiern, das der Bücherherbst bringt. Julia Franck zum Beispiel, mit „Die Mittagsfrau“ Buchpreisträgerin 2007, die im neuen Roman „Welten auseinander“ von ihrer Kindheit und dem schmerzhaften Wechsel von Ost-Berlin nach Rendsburg erzählt (27. Oktober). Oder Lena Gorelik, die 1992 einen ähnlich brutalen Übergang erlebte, als sie mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling aus Russland nach Deutschland kam und davon im Roman „Wer wir sind“ erzählt (30. November).

Nach längerer Pause meldet sich Julia Franck, Buchpreisträgerin 2007, mit einem neuen Roman zurück. Quelle: Mathias Bothor

„Das autobiografische Schreiben hat sich zum roten Faden entwickelt“, sagt Wolfgang Sandfuchs. Das spiegelt sich im Romandebüt „Ministerium der Träume“, in dem Hengameh Yaghoobifarah, in Kiel geborene taz-Kolumnistin, auf schrille Deutschlandreise geht (14. Oktober). Oder im Prosadebüt „Camel Travel“ der belarussischen Autorin Volha Hapeyeva (1. November). Und auch in den Texten der aus Syrien geflüchteten Rosa Yassin Hassan wird sich mit Verfolgung und Migration das Leben der Autorin spiegeln (4. November).

Deutsch-dänische Begegnungen

Dass der Blick auf die eigene Biografie häufig verbunden ist mit dem Leben zwischen den Welten, zeigt auch die Leselounge fürs jüngere Publikum. Da erzählen am 30. Oktober Cihan Acar („Hawaii“) von einer Jugend in Heilbronn und Nastasja Penzar („Yona“) von einer Spurensuche in der eigenen Familie und Herkunft.

Martin Lätzel neuer Vorstand im Literaturhaus-Verein Nach 23 Jahren, in denen Dr. Wolfgang Griep den Verein Literaturhaus Schleswig-Holstein e.V. als Vorstandsvorsitzender geleitet hat, hat sich der Literaturwissenschaftler und langjährige Leiter der Forschungsstelle zur historischen Reisekultur an der Eutiner Landesbibliothek aus seinem Amt verabschiedet. Als Nachfolger wurde Dr. Martin Lätzel, seit 2019 Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel, gewählt. Außerdem wurde Angelika Stargardt als stellvertretende Vorsitzende bestätigt.

Mit dem Roma-Dichter Jovan Nikolic, der am 7. Oktober mit der Kieler Dichterin Anja Ross die Lyrik-Anthologie „Die Morgendämmerung der Worte“ vorstellt, holt das Literaturhaus eine eigentlich schon im Literatursommer geplante Veranstaltung nach. Und auch die wegen des Lockdowns im vergangenen Herbst abgesagten deutsch-dänischen Literaturbegegnungen werden nachgeholt – mit Feridun Zaimoglu und Merete Pryds Helle am 21. September auf dem Museumsberg Flensburg und am 29. September mit Jan Christophersen und Knud Romer in Schleswig. Seinen Roman „Kartographie der Hölle“ stellt Romer, der dänisch-deutsche Wurzeln hat, am 30. September außerdem in Kiel vor – die Geschichte seiner Odyssee in den 80er und 90er Jahren von Kopenhagen über Frankfurt nach Teheran.

Kristof Magnussons Satire über den Kunstbetrieb

Daneben engagiert man sich beim Monodrama-Festival Thespis, feiert Dante und Dostojewskij, nutzt die Chancen zur Kooperation. Auf Eva Menasse hofft Wolfgang Sandfuchs Anfang 2022, auch Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe – wie Menasse gern gesehener Lesegast in Kiel – steht mit ihrem Nibelungen-Roman auf der Wunschliste. Und Peter Stamm, der am 23. September in der NDR-Reihe „Der Norden liest“ bereits im Nordkolleg Rendsburg zu Gast ist, sowieso.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst mal aber geht es ohne autobiografische Anklänge. Am 16. September erinnert der Kieler Theologe Joachim Liß-Walther mit seinem Buch „Biblische Geschichten in literarischer Deutung“ unter anderen an den tschechischen Schriftsteller Karel Capek. Der erfand 1920 den Begriff „Roboter“ und war der erste, der so etwas wie künstliche Intelligenz beschrieb. Und von einem Frankfurter Kunstverein, der sich die Gründung eines Museums für seinen Lieblingskünstler zur Mission macht, erzählt Kristof Magnusson, Isländer aus Pinneberg, in seiner süffigen Satire „Ein Mann der Kunst“. Die Veranstaltung läuft in Kooperation mit dem Kunstverein am 22. September in der Kunsthalle zu Kiel.