Tristan Garcia über sieben Leben

Für seinen 2015 erschienenen Roman 7 (deutsch: „Das Siebte“ ), den er in Begleitung von Fabien Vitali vom Romanischen Seminar der CAU und Catherine Rönnau vom Kieler Institut Francais im Literaturhaus vorstellte, wurde er mehrfach ausgezeichnet. Genauso wie für seinen 2016 von der Kritik gefeierten philosophischen Essay Das intensive Leben. Die Philosophie spielt in Garcias Romanen eine essentielle Rolle. „Doch wir müssen keine Angst haben, dass wir es hier mit einem anstrengenden philosophischen Schriftsteller zu tun haben“, so Fabien Vitali. Vielmehr bereite die Lektüre ein Vergnügen, das mit dem Verfolgen von Netflix-Serien vergleichbar sei.

Garcia hat sich beim Schreiben eine Regel gesetzt: „Es darf nur eine fantastische Idee im Roman geben und sie muss irgendwie realistisch erscheinen.“ Entsprechend raffiniert ist die Mischung fantastischer und realistischer Elemente, mit denen er in 7 vom Wunder der Unsterblichkeit erzählt. Seinem Protagonisten ist das (Un-)Glück beschieden, nach dem Tod sieben Mal wieder zum Leben zu erwachen. In jedem neuen Versuch gestaltet er sein Leben anders, ergreift verschiedene Berufe, ist Wissenschaftler oder Revolutionär. Doch die Welt hat sich nicht verändert.

Das Thema Unsterblichkeit ist in der Literatur kein Novum. Neu bei Garcia ist, dass der Protagonist seine Erinnerung an seine vorherigen Leben behält – und damit indirekt die Situation des Menschen im 21. Jahrhundert reflektiert. „Er hat mehr Erinnerung als die Welt um ihn herum“, so der Autor. „Und er versucht, sich diese Erinnerungen in seinen Wiederholungen zunutze zumachen. Doch es gelingt ihm nicht.“ In jedem neuen Leben, das ihn mit unterschiedlichen politischen und sozialen Konstellationen konfrontiert, habe er zwar die Möglichkeit, die Welt zu verändern, „doch irgendwann heißt es wie beim Video-Spiel: game over. Und alles fängt von vorn an.“ Der Umstand, dass der Held sich auch als neugeborenes Kind seiner angehäuften Lebenserfahrung bewusst ist, sorgt für kuriose Momente. So kommentiert er etwa im Geiste die Spiele, die seine Eltern mit dem Kleinkind spielen („das ist die Hölle“), als siebenjähriger Autodieb kann er sich auf seine langjährige Fahrpraxis verlassen.

Aller Komik zum Trotz sei der Roman getragen von einem Gefühl der Melancholie, räumt Tristan Garcia ein. „Wenn ich schreibe, muss ich das Ende der Geschichte mitdenken. Doch eigentlich möchte ich nicht, dass sie zu Ende ist.“ Dieses Gefühl kennen auch Fans von Netflix und Co.

