Kiel

Einen gelungenen Einstieg in das Literaturjahr mit Eva Menasse und 60 beglückten Gästen hat das Literaturhaus gerade absolviert. Am kommenden Dienstag, 1. Februar, steht Norbert Gstrein, der eigentlich schon für Dezember geplant war, mit seinem 2021 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman „Der zweite Jakob“ auf dem Programm. Und Wolfgang Sandfuchs hat noch einiges mehr vor, bevor er im Juni nach 22 Jahren als Literaturhausleiter im Alten Botanischen Garten seinen Abschied nimmt.

Fallada-Preisträgerin Arezu Weitholz kommt im März. Quelle: Anne Hufnagl

Da steht nicht nur im Mai das 20. Festival des Debütromans an, sondern vorher auch eine Reihe literarischer Schwergewichte und Wegbegleiter auf dem Plan. Buchpreisträgerin Antje Ravic Strubel („Blaue Frau“) ist darunter (18. Februar) und der Hamburger Schriftsteller und Übersetzer Mirko Bonné mit dem Auswandererroman „Seeland Schneeland“ (14. Februar). Ende April holt Lena Gorelik die im November ausgefallene Lesung aus „Wer wir sind“ nach, und am 31. März liest Arezu Weitholz – aktuelle Fallada-Preisträgerin und früher Songschreiberin etwa für Herbert Grönemeyer und Die Toten Hosen.

Literaturhaus auch im Pandemiejahr erfolgreich

Aber vorher will Sandfuchs erstmal über 2021 reden – das zweite Pandemie-Jahr, das sich angesichts der Umstände doch als Erfolg darstellt: Mit gut 100 Veranstaltungen, zu denen auch der Literatursommer mit dem Schwerpunkt Schleswig-Holstein (36 Lesungen) und die Liliencron-Dozentur mit Max Czollek zählt, und über 3500 Gästen, immerhin noch gut die Hälfte dessen, was ein „normales“ Jahr im Literaturhaus bringt.

Literaturhaus-Chef Wolfgang Sandfuchs zeigt sich zufrieden mit der Bilanz 2021. Quelle: Marco Ehrhardt

„Vor dem Hintergrund, dass wir erst praktisch fünf Monate geschlossen hatten und zum Jahresende zwei Monate mit großer Unsicherheit arbeiten mussten, bin ich sehr zufrieden“, sagt er. Dazu trägt auch die finanzielle Stabilität bei, die das Land und seit einer ansehnlichen Erhöhung der Fördermittel 2021 auch die Stadt garantieren. Zudem hat man das digitale Großprojekt Literaturland Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht, die Webseite ist seit Dezember zugänglich und weiter in Arbeit.

Und von der stillen Phase im Literaturhaus haben, so sagt er, zwei Publikationen profitiert, die in den nächsten Monaten herauskommen – das Begleitbuch zum deutsch-dänischen Grenzgänger-Projekt zum Grenzjubiläum und der vierte Band „Neue Prosa“.

Literarische Duette mit Peter Stamm und anderen

So kann Wolfgang Sandfuchs in die Schlussrunde starten, die auch eine Art Rückblick in eigener Sache ist. „Ich habe weniger nach neuen Autoren gesucht als nach guten Bekannten, die ein neues Buch haben“, so Sandfuchs. Und er möchte sie auf dem Podium ins Gespräch bringen, so wie es in der langjährigen Reihe „Lyrik im Gespräch“ passiert oder dem Wesen des Debütroman-Festivals entspricht.

Lesen Sie auch Eva Menasse: Eintauchen in den Dorfkosmos von Dunkelblum

An diesen „literarischen Duetten“ schraubt er noch, aber der Schweizer Peter Stamm, regelmäßiger Literaturhausgast, und Judith Kuckart, von der im Februar „Café der Unsichtbaren“ erscheint, haben für Mai zugesagt, ebenso wie die Autorinnen Karosh Taha („Im Bauch der Königin“) und Shida Bazyar („Drei Kameradinnen“). Beide haben schon ihre Erstlinge in Kiel beim Festival des Debütromans vorgestellt: Bazyar 2016, Taha 2018.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feridun Zaimoglu wird sicher in der Reihe noch auftauchen – oder Mareike Krügel und Jan Christophersen. Von den Gesprächen erhofft er sich auch „etwas Reflexion über die Entwicklung des Literaturbetriebs in den letzten Jahrzehnten“: „Die Verlagerung des Fokus vom Text auf den Autor, die Veränderung von der Wasserglaslesung zur Performance“, sagt er, „das sind doch zentrale Veränderungen.“