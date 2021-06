Kiel

Die Idee, dem nördlichsten Bundesland einen ganzen Sommer zu widmen, schwelte schon länger in Wolfgang Sandfuchs. Das im Entstehen begriffene Netzprojekt „Literaturland Schleswig-Holstein“ und die großzügige Förderung über den Bundesfördertopf „Neustart Kultur“ sprachen außerdem dafür. „Und jetzt hat sich die Entscheidung, in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt im Land zu bleiben, als durchaus weise erwiesen.“ In der Pandemie heißt das: Keine längeren Anreisen, keine komplizierten Test- und Quarantäne-Regeln, überhaupt mehr Planungssicherheit. An die 50 Veranstaltungen von Dersau bis Flensburg, 15 davon in Kiel stehen vom 15. Juli bis 28. August auf dem Programm. Und die Auswahl steht für eine besondere Vielfalt, mit der sich das Literaturland Schleswig-Holstein fassen lässt.

Begegnungen zwischen Zeilen und auf See

Programmatisch haben Sandfuchs und seine Mitarbeiterinnen Sara Prinz und Volontärin Nikola Schaum in „Begegnungen“ gedacht – Autorinnen und Autoren zusammengebunden, wo sich Parallelen oder Überschneidungen finden. Etwa bei den Landeskunstpreisträgern Doris Runge und Jochen Missfeldt, die in Kiel am 19. Juli den Literatursommer eröffnen. Oder dem Schriftsteller-Paar Mareike Krügel und Jan Christophersen. Seewärts geht es mit Anne Müller und ihrem Ostseeroman Zwei Wochen im Juni und Jana Scheerers Das Meer in meinem Zimmer am 16. August im Literaturhaus. Und Arne Rautenberg hat nicht nur den neuen Gedichtband betrunkene wälder dabei, sondern auch Büchner-Preisträger Jan Wagner (11. August).

„Wir wollen zeigen, was hier literarisch alles passiert“, so Wolfgang Sandfuchs, „das ist ja eine große Bandbreite der Stimmen.“ Zwei Spoken-Word-Veranstaltungen sind geplant, eine davon mit Selina Seemann, Björn Katzur und Björn Högsdal in Garding (5. August). Christopher Ecker liest in Lübeck aus dem neuen Roman Herr Oluf in Hunsum, Feridun Zaimoglu zum Abschluss in Heide; und der Kieler Spuren- und Geschichtensucher Hannes Hansen lädt an fünf Abenden mit literarischen Mitstreitern in Kiel ein, in das digitale Pandemie-Projekt Das schleswig-holsteinische Dekamerone einzutauchen. Zum Literatursommer läuft im Literaturhaus außerdem eine Ausstellung mit Illustrationen der (Comic-)Künstler Gregor Hinz, Franziska Ludwig, Volker Sponholz und Tim Eckhorst.

Schleswig-Holsteins Sprachenvielfalt

Das Literaturfest im Alten Botanischen Garten (6. August) steht im Zeichen der Sprachenvielfalt des Landes – mit der friesischen Autorin Antje Tadsen, dem dänischen Autor Karsten Skov und dem plattdeutschen Musiker Jan Graf. In der Lille-Brauerei kommen am 26. August mit Isabel Bogdan, Regula Venske, Katharina Hagena und Hannah Uehlinger gleich vier Inselsüchtige zu Wort. Und Hengameh Yaghoobifarah liest einmal in Flensburg (14. August); der schon fürs Frühjahr geplante Kiel-Termin fiel Corona zum Opfer.

„Das Bild muss unvollständig bleiben“, sagt Sandfuchs. Ein Spot auf die zahlreiche Regionalkrimi-Autorinnen- und Autorenriege wäre denkbar gewesen; und auf der Website des Literaturhauses finden sich noch etliche andere Namen von Dora Heldt bis Rocko Schamoni. Bleibt also unbedingt, dem reichen Literaturland im Norden gleich einen zweiten Auftritt zu sichern.

www.literaturhaus-sh.de