Das bietet der Literatursommer Irland

Kiel

Ein bisschen schmaler als sonst kommt das Programm der landesweiten Literaturreihe im Zuge der Corona-Pandemie daher – „aber von den Autoren hat tatsächlich nur einer abgesagt“, sagt Koordinatorin Sara Prinz. Auch die Förderer vom Land bis zur Irischen Botschaft sowie die Mitveranstalter sind bis auf wenige Ausnahmen an Bord geblieben.

Erzählen von Experiment bis Krimi

Zwar muss die Eröffnung am 21. Juli im Schloss Eutin nun ohne Schriftsteller auskommen – der deutsch-irische Autor Hugo Hamilton, Spezialist für das Gefühl der Wurzellosigkeit, hat vorsichtshalber auf die Reise verzichtet. Bleiben zwischen Lyrik-Parcours, den Lesungen am Meer und einem Rezitationsprogramm um den Lyriker William Butler Yeats vier AutorInnen, die bis 27. August auf Lesereise gehen. Vom späten Nachkrieg bis in die Gegenwart reichen die Geschichten, vom experimentellen Erzählen bis zum schwarzhumorigen Krimi.

Den Anfang macht Anne Griffin, die in Kiel am 28. Juli ihr Romandebüt Ein Leben und eine Nacht vorstellt, die Geschichte eines 84-Jährigen, der anhand von fünf Drinks an der Hotelbar auf sein Leben zurückblickt. Vor allem die starke einfache Sprache hat Sara Prinz beeindruckt an dem Buch, das in Irland die Bestsellerlisten anführte.

Vom Literaturhaus ins Kulturforum

Eine, die auszieht, ihre dysfunktionale Familie vor den Folgen der Finanzkrise zu retten, stellt Caoilinn Hughes in den Mittelpunkt ihres Romandebüts Orchidee und Wespe. Die schlagfertige Hochstaplerin, die es von Dublin nach London und in die Kunstwelt New Yorks verschlägt, sieht Sara Prinz als „ein weibliches Pendant zu Thomas Manns Felix Krull“. Am 6. August liest Hughes im Nordkolleg Rendsburg; am 7. August dann in Kiel beim Literaturfest. Letzteres wird diesmal aus corona-bedingt organisatorischen Gründen in und – per Live-Übertragung - vor dem Literaturhaus stattfinden.

„Ein paar Dinge mussten wir diesmal anders machen“, sagt Sara Prinz. So wurden die Kieler Lesungen ins Kulturforum verlegt. Dort finden nicht nur gut 50 Zuhörer, also rund doppelt so viele wie im Literaturhaus, Platz – auch auf der Bühne lassen sich Autor, Moderatoren und Übersetzer besser auf Abstand platzieren. Und für alle Veranstaltungen gilt: Wenn möglich am liebsten Open Air. Auch am 24. August im Atelierhaus im Anscharpark, wenn Lisa McInerney dort ihren Krimi Blutwunder um Ryan Cusack vorstellt. Ein Kleinganove in Cork, dessen Alltag sich zwischen Drogen, Gewalt und streng katholischem Konservatismus abspielt.

Literatursommer : Streifzug ohne Nordirland

Auf den Spuren von James Joyce wandelt Mike McCormack und lässt seinen Ich-Erzähler in Ein ungewöhnlicher Roman über einen gewöhnlichen Mann in einem Satz über 250 Seiten über sein Leben räsonnieren. Das Erzählexperiment stellt der Autor am 17. August in Kiel vor.

Bei aller Vielfalt fällt auf, dass eine nordirische Stimme im Kanon fehlt. „Das ist mein Wermutstropfen“, sagt Sara Prinz. Aber wegen Corona musste eine schon für Juni geplante Lesung mit Jan Carson ausfallen. Und Anna Burns, für Der Milchmann 2018 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet, war wie andere bereits ausgebucht. Trotz allem sind die Programmleiterin Sara Prinz und Literaturhauschef Wolfgang Sandfuchs froh über den literarischen Irland-Streifzug – und dass der Literatursommer stattfindet: „Die Leselounge vor ein paar Tagen und der ausgebuchte Ingo Schulze am Freitag zeigen ja, dass es Bedarf gibt.“

Programm unter: www.literaturhaus-sh.de