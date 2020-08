Kiel

Zur zweiten „Hybrid-Veranstaltung“ des Literatursommers mit Schwerpunkt Irland begrüßte Projektleiterin Sara Prinz am Montagabend die Besucher im Literaturhaus. Denn McCormack, den sie mit seinem „experimentierfreudigen, viele persönliche, gesellschaftliche und politische Themen“ streifenden Roman eingeladen hatte, konnte – wie zuvor schon seine Kollegin Anne Griffin – nur digital anwesend sein. Per Live-Stream sandte der in Galway lebende Autor gut gelaunt „greetings from the westcoast of Ireland“ und lauschte dem fesselnden Lesevortrag von Schauspieler Christian Kämpfer.

250 Seiten in einem Satz

André Schwarck, Dozent für britische Literatur an der CAU und Moderator des Abends, ließ sich die Sache mit den Sonnenknochen erklären. McCormack, der das Buch – angelehnt an James Joyces „Ulysses“ – in einem einzigen Satz verfasst hat, vergleicht sie mit Gerüststangen. Sein Protagonist Marcus Conway ist Ingenieur, ein Mann, der gewohnt ist, Dinge zusammenzusetzen. In einem über 250 Seiten währenden Bewusstseinsstrom, in dem er über sein Leben nachdenkt, sammelt Conway unter anderem jene Rituale (wie Knochen), die eine Gemeinschaft ausmachen, und setzt sie zu einem funktionierenden Ganzen zusammen.

Raum, die Gedanken schweifen zu lassen

Die Zeit ist ein essenzieller, formal strukturierender Faktor des Romans. Er beginnt um 12 Uhr mit dem Geläut der Angelus-Glocken und endet exakt eine Stunde später mit den in Irland populären 13 Uhr-Nachrichten. Conway sitzt in seiner Küche, alles ist wie immer, und doch erfasst ihn eine irritierende Unruhe, die seinem Streben nach Struktur und Ordnung entgegenläuft. „Diese Stunde am Mittag ist eine besondere Zeit, sie bietet dem Protagonisten den Raum, seine Gedanken schweifen zu lassen“, so der Autor, der die Arbeit an dem Roman bereits vor 30 Jahren aufgenommen hatte.

Ingenieure: Viel Ärger und keine wirkliche Macht

„Mit Anfang Zwanzig war ich davon überzeugt, dass Ingenieure diejenigen sind, die unsere Welt erbauen. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung finden sie kaum statt. Deshalb wollte ich unbedingt einen Roman über einen Ingenieur schreiben.“ Dass sein Protagonist ein „relativ gewöhnlicher Durchschnittstyp“ geworden ist, habe ihn zunächst etwas überrascht. Doch die meisten Ingenieure seien nun mal keine Helden, agierten auf der Schnittstelle zwischen Bürgern und Politikern und hätten viel Ärger und keine wirkliche Macht. Und so handle sein Buch letztendlich „von einer Welt, die von Männern gebaut wurde, in der sie selbst jedoch nicht leben können.“

