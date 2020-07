Kiel

Drei Millionen Euro hat das Land Schleswig-Holstein für das „ Kulturfestival Schleswig-Holstein“ bereitgestellt – 800 Euro Gage für jeden auftretenden Künstler (Nicht-Hauptberufler erhalten 300 Euro). Auch für die Veranstaltungstechnik soll Geld aus dem Etat fließen – die ganze Branche ist seit Monaten durch Corona hart betroffen.

Und nun dankt Björn Both dem Ministerpräsidenten für ein Hilfsprogramm, „das nicht am Schreibtisch, sondern im Scheinwerferlicht der Theater, der Clubs und in aller Öffentlichkeit stattfindet. Mit all den Protagonisten der Szene – ob Technikerinnen und Techniker, Musikerinnen und Musiker oder Schauspielerinnen und Schauspieler oder andere.“ Das wirke wie ein Wachküssen aus dem Dornröschenschlaf, ein Ende der „totalen Verschweigsamung“.

Miu: 40 Auftritte durch Corona abgesagt

Sängerin Miu ( Nina Graf) war in den vergangenen Monaten sicher noch härter betroffen als die populären Seemänner. Sie hatte mit ihrer Band seit Mitte März rund 40 Absagen zu verkraften – und weiß bis heute nicht, wann sich die Lage annähernd normalisiert. Eine quälende Ungewissheit. Sie hat die Kulturhilfe SH in Anspruch genommen, notwendige Unterstützung auch von anderen Einrichtungen und durch Crowdfunding ihrer Fans bekommen.

Es war eine traurige Erfahrung, „dass die Kultur seit Monaten so sehr um Anerkennung, funktionierende Unterstützung, ja teilweise um das blanke Überleben kämpfen muss“. Höchste Zeit, die Scheinwerfer wieder einzuschalten: Miu freut sich „von ganzem Herzen, dass das Kulturfestival Künstlern sowie Spielstättenbetreibern wieder eine Perspektive gibt und Publikum und Kultur endlich wieder vereint.“ Denn Kultur sei eben „kein Nice-to-have, sondern findet tagtäglich bei jedem von uns statt“.

Kulturfestival SH: Alle Auftritte sind auch online zu erleben

Die Kick-Off-Veranstaltung am Freitag in Eutin wird für die Modern-Retro-Soul-Vertreterin und die dann sieben Musiker ihrer Band der erste öffentliche Auftritt seit vier Monaten. Zwar zunächst nur vor einer zwangsläufig limitierten Zahl geladener Gäste, die für besonderen ehrenamtlichen Einsatz während der intensiven Frühphase der Pandemie gewürdigt werden sollen, im Livestream aber weithin mitzuerleben – wie später alle rund 90 anvisierten Auftritte im Kulturfestival. Auch wenn wegen der Corona-Hygienevorschriften noch etliche Beschränkungen gelten, sollen alle Veranstaltungen öffentlich und kostenfrei sein.

Livestream : Kick-off zum Kulturfestival SH (Beginn: 19 Uhr)

Kulturfestival SH - KickOff Mit einem großen Festival will das Land Künstler:innen im echten Norden unterstützen. Die Landesregierung stellt dafür rund drei Millionen Euro bereit. Geplant sind insgesamt 90 Veranstaltungen in ganz Schleswig-Holstein. Gepostet von Kulturfestival SH am Freitag, 10. Juli 2020

Zum Auftakt ein Streifzug durch alle Genres

Zum Auftakt macht sie viel Prominenz stark für die Initiative des Landes, „Kultur wieder sichtbar zu machen“. Die Künstler stehen für verschiedenste Genres und das Motto „Kultur verbindet“. Ministerpräsident Daniel Günther wird das Mikrofon zunächst an Sängerin Miu aus Norderstedt übergeben, bevor Kiels GMD Benjamin Reiners die Hornistin Alison Balls am Klavier begleitet. Nach einer Videobotschaft aus Büttenwarder kommt die Schlick-Schipper Comedy zum Zuge. Selina Seemann steuert Poetry Slam bei, Anne Marie Warburton eine Tanz-Performance.

Dann tritt die Pop-Rock-Band Stanfour auf, bevor Volker Sponholz und Katharina Kierzek sich vor Publikum durch Musik zu schnellen Zeichnungen inspirieren lassen. Lene Krämer singt, bevor Björn de ViI mit Sprache jongliert und Klarinettistin Sabine Meyer eine weitere klassische Note beisteuert.

Als Landeskunstpreisträger 2020 ist Regisseur Lars Jessen per Video zugeschaltet, ebenso Sänger Wincent Weiss, bevor Katie Luzie Stüdemann Lieder von Liebe und Meer beisteuert und Santiano-Frontman Björn Both zusammen Geiger Pete Sage den auf knapp drei Stunden angesetzten Auftakt-Abend in Eutin beschließt.

Kulturfestival SH: "Leuchtfeuer für die Vielfalt in unserem Land"

Für die kommenden Wochen rief Ministerpräsident Daniel Günther Kulturschaffende und Veranstaltungsdienstleister auf, sich in möglichst großer Zahl zu beteiligen: „Das Festival wird ein Leuchtfeuer für die Vielfalt in unserem Land. Und wir dürfen nicht vergessen: Kultur trägt in vielfacher Weise zur Wertschöpfung im Land bei. Das ist ein wichtiger Faktor“, betonte der Regierungschef, der als Medienpartner auch die Kieler Nachrichten gewonnen hat.

Neben diesem Aspekt eines Konjunkturprogrammes für die Kultur sieht er die Initiative als Signal des Zusammenhalts. Staatssekretärin Stenke verwies in diesem Kontext auch noch einmal auf die #KulturhilfeSH, die unabhängig vom Festival weiter läuft und neben den Geldern vom Land auch Spenden entgegennimmt, um Kulturschaffende in finanzieller Not über eine Soforthilfe unterstützen zu können.

