Kiel

Mindestens bis nach Ostern bleiben nach den jüngsten Regelungen der Politik in Bund und Land die meisten Kulturstätten weiter geschlossen. Was Landestheater-Intendantin Dr. Ute Lemm als „allmählich am Ende der guten Laune“ beschreibt, nennt Kiels Generalintendant Daniel Karasek „erboste Zufriedenheit“. Und Caspar Sawade, Intendant in Lübeck, fühlt sich erneut ausgebremst. Sie alle wünschen sich für die Theater endlich eine langfristige Perspektive. „Das Hin und Her über ein Jahr hat doch sehr müde gemacht“, sagt Ute Lemm. „Und mit den Proben merken wir, wie wichtig es ist, dass wir mal wieder in die Betriebsabläufe kommen.“

Kaum noch normaler Theaterbetrieb in dieser Saison

An einen normalen Spielbetrieb glaubt für die laufende Spielzeit kaum noch einer. Ute Lemm plant ab 2. Mai wieder einen regulären Betrieb. Daniel Karasek kann sich vorstellen, auch von heute auf morgen loszulegen: „Wir werden das Haus in keinem Fall zu lassen, wenn wir die Möglichkeit haben zu öffnen.“ Mittlerweile, so der Generalintendant, sei man auch in der Lage, den Betrieb ohne festen Spielplan einigermaßen spontan wieder hochzufahren: „Die Testungen im Haus haben das Sicherheitsgefühl erhöht. Und wir haben mittlerweile sämtliche Belegungsmöglichkeiten im Raum durchgespielt. Wir sind für alle Eventualitäten gewappnet.“ Auch am Theater Lübeck hat man vorgesorgt und ein Programm zur Wiederöffnung fertig, das bei Bedarf aus dem Stand gezeigt werden könnte.

Polnisches Theater: "Neue Saison - neuer Beginn"

Derweil ist für Tadeusz Galia die Spielzeit gelaufen. Der Direktor des Polnischen Theaters Kiel hat gerade seine Website aktualisiert und den Neustart für den 5. August avisiert. Für ein paar Termine Ende April und im Mai zu öffnen, lohne kaum. Dann lieber: Neue Saison, neuer Beginn. „Ich hoffe, dass es dann mehr Impfungen und weniger Angst geben wird.“ Dabei hat Galia sogar über Zuschauertestung nachgedacht: „Ein Zelt hätte ich sogar – aber wie soll das laufen, wenn die Leute 15 Minuten draußen, womöglich im Regen stehen, bevor sie reindürfen?“

Hoffen auf Pilotprojekte mit Zuschauertestung

Die meisten Theatermacher sehen im Theaterbesuch nach Testung eine Chance. Auch für ein Pilotprojekt wie gerade in der Philharmonie in Berlin wären viele sofort zu haben: „Ich halte das für sinnvoll“, so Daniel Karasek, „und ein aktiver Weg in Richtung Theaterbetrieb würde gut tun.“ Da passt es, das Bürgermeister Ulf Kämpfer für heute mit dem Theater Kiel Gespräche zum Thema angekündigt hat (s.a. Lokales). Mit den Modellprojekten könne man zeigen, „wie es gelingen kann, mit dem Virus zu leben“. Caspar Sawade sieht darin ohnehin eine längerfristige Maßnahme: „Externe Testzentren für den Kulturbesuch werden wir im Herbst noch brauchen.“

Ute Lemm: Bloß nicht alle zwei Wochen neu denken

Auch Ute Lemm plant mindestens bis Jahresende im Pandemiemodus, Testungen inbegriffen. Als Modell sieht sie das Landestheater dagegen weniger: „Wir sind ein reisender Betrieb. Und solange die Inzidenzzahlen in den Spielorten so stark differieren, sind wir wenig geeignet.“ Die Intendantin macht sich mit den Kollegen für Regelungen möglichst unabhängig von den Inzidenzzahlen stark: „Das Theater muss wieder in eine Routine kommen, die nicht alle zwei Wochen neu gedacht wird. Und es ist wichtig, dass wir jetzt das gesellschaftliche Miteinander wieder ermöglichen."

Museen öffnen – und pausieren

Vom harten Lockdown von Gründonnerstag bis Ostermontag dürften auch die gerade erst wieder geöffneten Museen im Lande betroffen sein. Ein Sprecher der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen bekräftigte gestern, das Freilichtmuseum in Molfsee (mit dem neuen „Jahr100Haus“) und auch das Wikingermuseum Haithabu würden am kommenden Dienstag, 30. März, und am Mittwoch, 31. März, zum Saisonauftakt öffnen, um dann nach aktuellem Kenntnisstand bis zum 5. April wieder zu schließen. Alle anderen Häuser der Stiftung sind nach dem zweiten Lockdown bereits wieder geöffnet. Das gilt auch für die Kieler Museen – und seit gestern auch für alle Häuser der Lübecker Museen. Zwar freute sich deren leitender Direktor Prof. Hans Wißkirchen gestern, „kunst- und kulturinteressierten Lübeckerinnen und Lübeckern endlich wieder ein Stückchen Normalität und Zerstreuung bieten zu können“, doch dürfte auch hier die Oster-Unterbrechung dazwischen kommen. Aus Berlin hieß es gestern schon ausdrücklich, dass die Museen und Galerien vom 1. bis 5. April geschlossen bleiben: Man wolle auch da „Stillstand haben“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller.

Online-Buchungen für Molfsee

Die Stiftung Landesmuseen setzt für ihre Häuser auf eine Vorab-Reservierung, auch wenn die bei einer Inzidenz unter 50 nicht zwingend vorgeschrieben ist. Für das Freilichtmuseum Molfsee soll wegen des zu erwartenden Andrangs im Laufe des heutigen Mittwochs eine Online-Buchung von Tickets (mit sofortiger Bezahlung) ermöglicht werden. Hier gilt zunächst eine Einlassbeschränkung von 28 Personen pro halbe Stunde, bei einem maximalen Zeitfenster von 90 Minuten. Das Freigelände kann absehbar ohne vorherige Buchung besucht werden. Für das Wikingermuseum Haithabu wird wegen einer Begrenzung auf 100 Besucher pro Stunde die Vorab-Reservierung eines Zeitfensters dringend empfohlen. Spontane Besuche seien in den Häusern der Stiftung möglich, solange die Obergrenzen nicht erreicht sind.