Am Flügel heizt der Generalmusikdirektor höchstpersönlich der Combo ein. Und die ist Dank der neuen „Orchestration“ von Jeff Frohner in "My Fair Lady" jetzt kein großer Vergnügungsdampfer auf Streicherwogen mehr, sondern ein schnittiges Sportboot für den Quick-and-dirty-Themseausflug.