Aus dem Fernseher dröhnt ein hyperaktives Fitness-Video, und Ute, Anfang 50 im Sportdress, gibt alles: rudert ungelenk mit den Armen, schwingt komisch die Hüften. „A bissl am Zahn der Zeit muss man schon dranbleiben”, wird sie später noch kundtun.

Nur eines von vielen hübsch entgleisten Bonmots im Laufe des Abends, die Ute im Brustton der Überzeugungen parat hat — während sie einsam zu Hause mit sich selbst respektive dem Publikum ins Gespräch kommt. „Die Frau seines Lebens” heißt das Ein-Frau-Sück von Felix Huby und Boris Pfeiffer aus dem Jahr 2006, das am Sonnabend vor unter Corona-Bedingungen ausverkauftem Frachter in überarbeiteter Form seine Wiederaufnahmepremiere am Lore & Lay Theater erlebte.

Es ist nämlich so: Ute wartet auf ihren Gatten Martin, von Ute schwer schwäbelnd („Ha, noi!”) bloß „Mattin” genannt. Der, seines Zeichens wenig fantasiebegabter Gerichtsvollzieher, glänzt durch Abwesenheit. Er erscheint nicht wie üblich zum Abendbrot. Nun durchläuft Ute die verschiedenen Phasen einer offenbar Sitzengelassenen: Verleugnung, Angst, Hoffnung, Wut – Ute hat sie alle.

Martina Riese mit viel Lust an Überzeichnung

Martina Riese, Schauspielerin und Regisseurin in Personalunion, unterstützt von Regieassistent Aljoscha Riese, zeigt diese Figur mit viel Lust an der Überzeichnung als sprichwörtliche schwäbische Hausfrau. Genüsslich treibt Riese das Klischee ein ums andere Mal auf die Spitze. Lässt die Gesichtszüge im Wechsel der Gemütszustände entgleisen, wenn sie nicht gerade frustbedingt den von „Mattin” so geliebten Putenbrustaufschnitt in sich hineinstopft.

Martina Riese in Aktion. Quelle: MARTINA LEVIN-MUELLER

„Die Frau seines Lebens” ist eine mit Klischees spielende Komödie

Allerlei Gedanken ploppen da auf: Warum weiß Ute beispielsweise nichts über die finanziellen Verhältnisse, die der Ehemann im Schrank unter Verschluss hält? Wie hoch ist die Lebensversicherung, und wann eigentlich informiert die Polizei die Hinterbliebenen nach einem Unfall? Schön schwarzhumorig kommt Ute im Laufe des Abends voran in der Bewältigung ihrer Krise. Auch wenn man sich schon fragt: Weshalb kreist diese Frau eigentlich unablässig nur um ihren Mann? Oder alternativ gerne auch um ihren Vater? Man lebt ja schließlich nicht mehr in den 1950ern.

Andererseits, hat nicht zuletzt die Pandemie wieder gezeigt, wie tief die alten Geschlechterrollen noch wurzeln? Zudem ist das Ganze natürlich eine absichtlich mit Klischees spielende Komödie, die einfach unterhalten will. Was ihr beim begeistert applaudierenden Premierenpublikum denn auch bestens gelang.

Nächste Aufführungen: 4.und 5. März, 20 Uhr, Theaterfrachter, Willy-Brandt-Ufer, Kiel; www.loreundlay-theater-schiff.de