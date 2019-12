Donizetti und das Licht im Seelendunkel

Kiel

„Der Wahnsinn der Wahnsinnsarie ist die Entschuldigung für das, was sie getan hat. Aber man darf nicht vergessen, dass Lucia zur Reaktion gezwungen, dass sie in den Wahnsinn getrieben wurde – und man jemanden nur dann für verrückt erklären kann, wenn man definiert, was normal ist“, so Regisseur Paris Mexis. Er will die vermeintliche Schuld der Titelfigur ganz zeitlos auf den Kern zurückführen: auf den Druck, den eine Gesellschaft aufbaut und eine Person so an ihr Limit drängt.

Lucia-Partie: Angst und Liebe pur

Mit dem Dirigenten ist er sich über die brillant gedachte Musik einig: „Die Titelpartie ist zusammengesetzt aus Liebe und Angst“, so Kiels neuer Zweiter Kapellmeister Sergi Roca, „wahrscheinlich kommt man ihr nah, wenn man Lucia als ein bisschen labil bezeichnet.“

Das Ungewöhnliche an der Wahnsinnsszene sei, dass es eine große Liebeserklärung ist, die sie ausgerechnet an ihren an ihr schuldig gewordenen Bruder Enrico richtet, weil sie ihn für ihren Geliebten Edgardo hält.

Wahnsinn in bewegenden Koloraturen

„Diese Paranoia lässt den beteiligten Figuren und natürlich auch dem Publikum das Blut in den Adern gefrieren“, so Roca, „denn wahnwitzige Gesangskunststücke, die nur aus der Kehle einer Verrückten dringen, sind bei weitem nicht so bewegend wie diese zutiefst liebevollen Koloraturen.“

Lucia als Clownsfigur

Die aktuelle Regie sieht in Lucia daher eine Clownsfigur. Paris Mexis: „Der Clown ist ursprünglich jemand, der Leute zum Lachen bringt, aber er ist seit dem 20. Jahrhundert auch eine vermeintlich heitere Maske vor dem existenziell Abgründigen. Das ist Lucia: Bei ihrer Zwangshochzeit agiert sie nur noch neben sich, weil die Gesellschaft sie dazu zwingt.“

Paris Mexis und George Tellos : Farbenspiel und Abstraktion

Mexis möchte die Figuren, „lauter typisch romantische Charaktere“, überhaupt auf ihre extrem ausgelebten Emotionen zurückführen. Mit dem Lichtdesigner George Tellos und entsprechendem Farbenspiel will er Abhängigkeiten und Hierarchien in reiner Form zeigen.

„Ein sichtbarer Rahmen stört, weil mit ihm schon die Situation beleuchtet wird, bevor der erste Ton erklingt. Ob man die Handlung nun in einer historischen schottischen Burg oder im Heute spielen lässt – immer wird damit schon etwas erzählt, etwas determiniert. Deswegen wähle ich die Abstraktion. Ich habe noch nie so etwas auf der Bühne gesehen, was wir hier versuchen.“

Freiheit schaffen für Assoziationen

Das sei ein bisschen so, als würde man in ein exotisch fremdes Land reisen und einem Ritual beiwohnen: Man vermag den Rahmen nicht zu entschlüsseln, verstehe aber, dass es sich um ein bedeutungsvolles Ritual handelt.

„In unserem Design sind die Assoziationen frei. Ein Spiel, bei dem man die Regeln erst beim Spielen erkennt und lernt. Und dann wird man auch Parallelen zu uns heute neu wahrnehmen, denn es gibt immer noch Brüder, die ihre Schwester zu einer Heirat zwingen.“

Donizettis lyrisches Drama von 1835 Donizettis lyrisches Drama von 1835 Ein Schauerroman aus der Feder von Sir Walter Scott: Die schottischen Clans Ravenswood und Ashton sind verfeindet. Enrico Ashton will seine Schwester Lucia unbedingt mit Lord Bucklaw verheiraten. Lucia aber liebt heimlich, so wie Shakespeares Julia ihren Romeo, den ärgsten Feind ihrer Familie: Edgardo di Ravenswood. Bruder Enrico greift ein und manipuliert ihre Wahrnehmung der Realität. Der Zwangsheirat entzieht sich Lucia durch Mord an ihrem Bräutigam und fällt in geistige Umnachtung. Edgardo nimmt sich selbst das Leben. Gaetano Donizettis „dramma lirico“ gilt seit seiner Uraufführung 1835 in Neapel als eines der wichtigsten Werke des romantischen Belcanto.

Donizettis Belcanto-Romantik mit fließenden Linien

Der Dirigent Sergi Roca aus Barcelona verortet Donizettis wichtigste tragische Oper zwischen Rossini (gerade hat er die Wiederaufnahme von Il viaggio a Reims geleitet) und Bellini. „Es ist zwar richtig, die Drei in der Belcanto-Schublade zusammenzufassen, aber es gibt deutliche Unterschiede.

Anders als der rhythmisch ratternde Rossini bietet Donizetti schon Belcanto-Romantik, düster schattierte Farben malen schottische Atmosphäre, fließende Linien bestimmen die Orchestersprache. In den Accompagnato-Rezitativen sind Szenen gestaltet. Der Übergang vom Sprechgesang zur Arie geschieht manchmal unmerklich. Der Ausdruck wird wunderbar durch die Stimme definiert.“

Solo-Flöte in der berühmten Wahnsinnsszene

Für die berühmte Wahnsinnsszene, die einen dramatischen, aber auch lyrischen Koloratursopran wie Hye Jung Lee fordert, setzt Roca wie Donizetti in der Uraufführung auf eine leichter im Dialog abzustimmende Solo-Flöte statt auf die allemal reizvolle und wieder in Mode gekommene Glasharmonika mit ihren sphärischen, schwer zu ortenden Obertonspektren. Dem Regisseur Mexis ist das nur recht: „Die Glasharmonika wirkt wie ein Gimmick, der genau wie zu viel Bühnenrealistik vom Wesentlichen ablenken würde.“

"Lucia di Lammermoor": Opernpremiere in Kiel

Premiere in der Oper Kiel: Sa, 7. Dezember, 19.30 Uhr. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

