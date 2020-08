Kiel

Dem Apparat einmal ausgeliefert, mussten die Andersdenkenden eine fast übermenschliche Willenskraft aufbringen, um nicht an den Folgen der physischen und psychischen Attacken zu zerbrechen. Ludwig P. Fromm hat die Methoden der Stasi am eigenen Leib erlebt. 1950 in Thüringen geboren, wurde er mit Anfang Zwanzig bei dem Versuch, die DDR über Prag zu verlassen, verhaftet. Drei Jahre lang saß er als politischer Häftling in Pilsen, Erfurt und Cottbus, bis er freigekauft und nach West-Berlin abgeschoben wurde.

Der 70-jährige Autor schaut zurück

„Als Siebzigjähriger schaue ich zurück“, schreibt er im Vorwort. Es ist eine Rückschau mit Distanz und keinesfalls eine Autobiografie, denn als Hauptfigur der Geschichte etabliert Fromm eine Frau. Die Stationen von Rita Mai - vom Fluchtversuch über Verhaftung, Prozess und Haft bis zur Entlassung in den Westen – sind gleichwohl eng mit seinen eigenen Erlebnissen verknüpft. Wie er versucht Rita, über Prag zu fliehen und erduldet bis zu ihrer Ausreise nach West-Berlin drei Jahre Freiheitsentzug in Pilsen, Erfurt und Cottbus.

„Archivar von Gefühlswelten“

Die Ablenkung von der eigenen Biografie verschafft dem Autor emotionalen Abstand. Empathisch und dabei ohne jede Larmoyanz schildert er Rita Mais Empfindungen während der verschiedenen Etappen ihres Leidensweges. Mit beinahe wissenschaftlicher Akribie beschreibt er etwa ihre ersten Eindrücke als „Eingeschlossene“ und ihren Reflex, auf die Enge der Zelle mit Bewegung zu reagieren, wenn sie die Grenzen ihres Gefängnisses wieder und wieder abschreitet. „Erst in der Wiederholung werden Gefühle erzählbar“, so Fromm, der sich in seiner Rolle als Autor als „Archivar von Gefühlswelten“ versteht – und sich dabei als überaus eloquenter literarischer Erzähler erweist.

Feiner Beobachter mit Sinn für poetische Momente

Sein Buch ist eine Anklage der menschenverachtenden Methoden eines Unterdrückungsstaates und dennoch keine Aneinanderreihung von Ungeheuerlichkeiten. Satirisch leicht gerät der Prolog, eine kleine, fantastische Geschichte „mit Wahrheitsanspruch“, die von einem Dorf im Zonenrandgebiet handelt, in dem sich im Schatten der Tschernobyl-Wolke Unglaubliches zuträgt. Und auch in der Schilderung von Ritas Lebensweg finden sich immer wieder Passagen, in denen der Autor sich als feiner Beobachter mit Sinn für poetische Momente zu erkennen gibt.

Illustrationen vom Autoren selbst

Eine zusätzliche Bereicherung erfährt dieses lesenswerte Buch durch Illustrationen, gezeichnet mit flüchtiger, versierter Hand von Ludwig Fromm selbst, der in Kiel kein Unbekannter ist. 1992 kam der promovierte Ingenieur von der TU Berlin an die Förde – als Professor der Fachhochschule Kiel am Fachbereich Kunst und Gestaltung. 1999 zum Rektor der Fachhochschule für Kunst Gestaltung gewählt, wurde er 2005 Gründungsrektor der Muthesius Kunsthochschule, wo er als Professor im Bereich Raumstrategien wirkte. Nicht erst seit seiner Emeritierung 2015 ist er auch journalistisch und schriftstellerisch tätig. Fromm lebt und arbeitet in Bissee bei Kiel.

Ludwig Fromm, „Z. wie Zersetzung – Stasi und andere Verbrechen.“ Verlag Ludwig. 288 Seiten. 18,90 Euro

