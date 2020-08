Schleswig

In dieser ersten Leistungsstufe sollen Planungen und Kosten nochmals konkretisiert werden und in einen Vorentwurf münden. In dem Projekt, das auch dem Landestheater eine neue Spielstätte an der Schlei bieten soll, wird das vorhandene Varietétheater „Heimat“ ertüchtigt, modernisiert und erweitert. Und zwar so weit, dass hier auch Opernaufführungen stattfinden können.

Landestheater-Intendantin erleichtert

Die ppp Architekten hatten mit ihrem unkonventionellen Entwurf, im Dezember den ersten Platz in einem Architektenwettbewerb vor zwei Stuttgarter Büros gewonnen. Nun bekannten sich die Kommunalpolitiker erneut zu dem „wirtschaftlichen und sinnreichen“ Angebot eines Büros aus der Region. Zuvor hatte die Stadt bereits die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Sondergebiet Kultur“ auf den Konversionsflächen an der Schlei beschlossen. Über neun Jahre nach Schließung des alten Stadttheaters am Lollfuß, geht es nun endlich weiter – sehr zur Erleichterung der neuen Intendantin des Landestheaters, Ute Lemm, die im Sommer noch irritiert war durch Berichte aus Schleswig, in denen Stimmen aus FDP und Freien Wählern das sich schon seit vielen Jahren hinziehende Projekt in der Corona-Phase erneut in Frage gestellt hatten. Die Zustimmung im Bauausschuss, so hieß es gestern aus Schleswig, sei so deutlich gewesen, dass auch am Segen der Ratsversammlung am 7. September nicht mehr gezweifelt wird.

Lübecker Büro plante auch fürs Freilichtmuseum in Molfsee

Das Lübecker Büro hat auch das neue Ausstellungs- und Eingangsgebäude für das Landesmuseum für Volkskunde in Molfsee geplant – und dabei Kostendisziplin bewiesen. Genau die ist auch in Schleswig gefragt – dasselbe Team ist hier am Werk. Der Kostenrahmen für den das „neue“ Theater liegt bei 12 Millionen Euro, 5,5 Millionen Euro hat das Land als Fördermittel zugesagt. Der Entwurf von ppp baut auf der unteren Geschossebene des „erhöhten“ ehemaligen Casinogebäudes auf und schafft damit für die rund 450 Zuschauer Raum nach oben. An der Südwestseite dockt er ein Foyer an und erweitert den Komplex im Nordosten um einen Anbau mit Orchestergraben, Haupt- und Seitenbühnen samt Bühnenturm.

Wie ein "übergeworfener Theatervorhang"

Das Ganze soll, so erläutert Architekt Klaus H. Petersen, mit Kautschukbahnen „verhüllt“ werden – er benutzt das Bild eines „übergeworfenen Theatervorhanges“. Der Kostenaspekt, Nachhaltigkeit und Multifunktionalität des Projektes Kulturhaus waren wichtige Leitlinien der Architekten. Sie wollen dem Ganzen einen experimentellen, aber markanten Charakter verleihen und „nicht superfein“ daherkommen: Es wird „’ne knappe Kiste“, wie so oft bei Kulturbauten. Und es wird noch dauern – Termine für Baubeginn und Fertigstellung wurden gestern noch nicht genannt...

