Lübeck

Der Wettbewerb der Possehl-Stiftung wird in jedem Herbst in der Musikhochschule Lübeck ausgetragen. In der zweiten Runde setzten sich am 14. November zwei Musikerinnen durch, die die Jury mit einer besonders organischen und musikantischen Verbindung von Werk, Interpretation und Instrument begeisterten - bei technischer Perfektion.

Anna Paulová studiert bei Sabine Meyer

Anna Paulová wird in der Klarinetten-Klasse von Sabine Meyer unterrichtet. Sie fesselte unter anderem mit einem expressiven Solo von Edisson Denissow und der Sonatine von Bohuslav Martinu, nachdem sie am Vortag schon mit Mozart und Brahms geglänzt hatte.

Swantje Wittenhagen ist in der Klasse von Prof. Gesine Dreyer

Eine geradezu magisch selbstverständliche Zwiesprache pflegt die besonders junge Studentin Swantje Wittenhagen aus der Harfen-Klasse von Prof. Gesine Dreyer. Ob Scarlatti, Yun oder Hindemith – alles klang bei ihr überzeugend durchgestaltet und berührend.

3. Preis für Cellisten Julian Bachmann

Während der zweite Preis nicht vergeben wurde, erhielt der Cellist Julian Bachmann aus der Klasse von Prof. Troels Svane einen mit 2000 Euro dotierten 3. Preis. Er hatte mit warmem Streicherton und hellhöriger Gestaltung für sich eingenommen.

Lübecker GMD in der Fachjury

In der Jury war neben zum Teil neuen Professoren der Hochschule, wie der Bratscherin Pauline Sachse, auch der Lübecker Generalmusikdirektor und Pianist Stefan Vladar vertreten, der sich vom hohen Niveau begeistert zeigte.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.