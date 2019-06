Lübeck

„Ich bin erkennbar an meine Grenzen gestoßen“, sagt Christian Schwandt. Am Montagvormittag hat der 56-jährige Chef des Theaters Lübeck die Konsequenz aus der Sparpolitik der Kieler Jamaika-Koalition gezogen und seine Kündigung eingereicht. Zugleich erhebt er noch einmal schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung. Schwandt: „Das Land lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern.“

Um gerade mal 1,5 Prozent erhöht Kiel den Zuschuss für das Theater Lübeck pro Jahr. Und das „bei Personalkostensteigerungen von vier Prozent“, klagt Schwandt. Seit Jahren hätte das Theater diese Defizite schon ausgleichen müssen. Immer wieder trug er in Kiel vor, wie dramatisch die Situation sei. Und dann das: Die Jamaika-Koalition und ihre CDU-Kulturministerin Karin Prien wollen diese Unterfinanzierung jetzt sogar noch für weitere vier Jahre festschreiben.

Der Theaterdirektor spricht von Verfassungsbruch

Das brachte das Fass bei Schwandt endgültig zum Überlaufen. Ende Juli 2020 ist für ihn Schluss. Der 56-Jährige wirft der CDU-Grünen-FDP-Regierung sogar Verfassungsbruch vor. Sie drücke sich vor ihrer grundgesetzlichen Zuständigkeit für die Kultur. Das Theater werde kaputt gespart. Durch die Unterfinanzierung hätten „die innerbetrieblichen Verteilungskämpfe in einem Maße an Intensität und Schärfe zugenommen, die für mich nicht mehr zu tragen ist“, sagt Schwandt. Und das, obwohl es Schwandt gelungen war, die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr zu steigern. Die Stadt Lübeck habe das Theater immer unterstützt, sagt Schwandt denn auch. Das Land nicht.

SPD-Opposition sieht Theater Lübeck in die Krise rutschen

Der SPD-Landtags-Kulturpolitiker Martin Habersaat geht ebenfalls hart mit der Jamaika-Koalition ins Gericht. Die CDU und ihr Ministerpräsident Daniel Günther hätten erneut ein Wahlversprechen gebrochen. So habe die Union 2017 mit der Zusage um Stimmen geworben, die Landesförderung der Theater „jeweils um das Ergebnis der Tarifverhandlungen“ zu erhöhen. Das sei nicht geschehen. Nur die Hansestadt Lübeck habe ihren Zuschuss in den letzten zehn Jahren vorbildlich von 6,3 auf 10,4 Millionen Euro angehoben. Jetzt müsse auch Jamaika dringend mehr Geld locker machen. Weitere Einschnitte im Personalbereich jedenfalls seien „nicht mehr verantwortbar“. Sie würden sofort weitere Qualitätsverluste nach sich ziehen. Und das gelte für alle Theater im Land.

Das Theater Lübeck sieht Habersaat ohnehin schon tief in die Krise rutschen. „Nun droht auch das erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Theater Lübeck ein Krisenfall zu werden“, sagt der Sozialdemokrat. Das sei „ein Verlust für die Kulturszene in Schleswig-Holstein und ein Alarmsignal an die Kulturpolitik“. Gerade in Zeiten guter Tarifabschlüsse reichten Steigerungen von 1,5 Prozent einfach nicht mehr aus, um wachsende Personalkosten aufzufangen.

Günther und Prien vom Rücktritt offenbar kalt erwischt

Die Kieler CDU-Kulturministerin Karin Prien wird wegen ihrer Theater-Sparpolitik scharf kritisiert. Der scheidende Lübecker Theater-Chef Christian Schwandt wirft ihr und der Jamaika-Koalition Verfassungsbruch vor. Die Landesregierung spare das Theater kaputt.

CDU-Kulturministerin Karin Prien und CDU-Ministerpräsident Daniel Günther wurden von dem Schwandt-Rücktritt offenbar vollkommen überrascht. Prien bekräftigte nach einigen Stunden in einer Stellungnahme schließlich aber ihren Sparkurs. „Wir wissen, dass die Theater in Schleswig-Holstein mehr Geld benötigen“, sagt die Ministerin. „Aber richtig ist auch, dass die Landesregierung das haushalterisch Mögliche unternimmt.“ Sie setze sich etwa für eine „Dynamisierung der Zuschüsse“ von 1,5 auf 2,5 Prozent ein. Auch das müsse allerdings mit den Kommunen noch besprochen werden. Günther reagierte auf Anfragen der "Lübecker Nachrichten" bisher nicht.

Lübeck droht die Viertklassigkeit

Schwandt allerdings attackiert Prien gerade für diesen – in seinen Augen nicht ausreichenden – Vorstoß. „Frau Prien tut so, als ob sie sich für uns einsetzt“, sagt Schwandt. Es sei in der Kulturszene aber nicht nur sein Eindruck, „dass die Kulturpolitik in Schleswig-Holstein den absolut letzten Stellenwert hat“. Noch spielten die Theater in Lübeck, Kiel und das Landestheater Schleswig-Holstein quasi in der zweiten Liga, jetzt aber „laufen wir in Lübeck Gefahr, viertklassig zu werden“. Man sei in Lübeck „schon jetzt so runtergespart, dass wir anspruchsvolle Opern wie zum Beispiel ’Lohengrin’ kaum noch auf die Bühne bringen können“. Dazu seien besonders gute Sänger nötig, die aber mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr bezahlbar seien.

Auch die Lübecker CDU stellt sich gegen Prien

Selbst die Lübecker CDU will Prien nicht verteidigen. Im Gegenteil. Ihr Kulturpolitiker Lars Rottloff fordert SPD-Bürgermeister Jan Lindenau ausdrücklich auf, sich bei der Landesregierung für mehr finanzielle Mittel stark zu machen. „ Lübeck wird faktisch allein gelassen und muss zum größten Teil die Ausgaben für Kunst und Kultur alleine stemmen, während andere Städte weit großzügigere Unterstützung erhalten, als es in Lübeck der Fall ist“, sagt Rottloff. Auch viele freie Theater würden darunter leiden. Schwandts Entscheidung sei ein „Weckruf an die Politik, sich stärker für die Lübecker Kultur im Lande einzusetzen“. Die Theaterlandschaft sei „am Existenzminimum“. Dabei seien blühende und gute Theater wichtig für eine Großstadt wie Lübeck. „Sie übernehmen einen Kultur- und Bildungsauftrag, der für die positive Weiterentwicklung einer Stadt unabdingbar ist.“

Das Theater Lübeck hat ein Budget von 24,4 Millionen Euro in 2018. Davon zahlt das Land 10,537 Millionen Euro. Die Stadt Lübeck steuert zehn Millionen Euro bei. Das Theater selbst hat Einnahmen von 3,9 Millionen Euro. Am Lübecker Theater sind 320 Mitarbeiter beschäftigt.

In 2018 hatte das Lübecker Theater 600 Aufführungen - und 184 000 Besucher. So viele wie lange nicht. Vor 20 Jahren haben das letzte Mal so viele Menschen das Theater besucht. Als Christian Schwandt am 1. August 2007 am Lübecker Theater anfing, lagen die Besucherzahlen weit darunter. In der Spielzeit 2006/2007 pilgerten lediglich 144 000 Besucher ins Stadttheater.

Der Vergleich: Das Land überweist dem Kieler Theater und dem Landestheater mehr Geld als Lübeck. Eine Tatsache, die Schwandt stets kritisiert hat. So hat das Land dem Kieler Theater 2018 satte 14,7 Millionen Euro überwiesen. Das Landestheater hat 14,3 Millionen Euro erhalten. Die Lübecker nur 10, 537 Millionen Euro. Im Detail: Das Geld kommt nicht direkt vom Land. Sondern es stammt aus einem Topf, in den alle Kommunen in Schleswig-Holstein einzahlen. jvz

Auch am Theater selber sind viele erschüttert. „Es ist schade, aber ich kann ihn verstehen. Er hat mich gebeten, ihn nicht umzustimmen“, sagt etwa Peter Petereit, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Theaters. Die Zusammenarbeit sei „ausgezeichnet“ gewesen. „Er hat es verstanden, die wirtschaftlichen und die künstlerischen Interessen gleichermaßen zu vertreten. Es ist etwas Besonderes, das er in Lübeck geschaffen hat.“ Petereit ist sehr froh, dass Schwandt noch ein Jahr lang im Amt bleibt und somit einen geordneten Übergang ermöglicht. Der Aufsichtsrat müsse zeitnah per Ausschreibung oder auf anderem Wege nach einem neuen Theaterchef suchen.

„Wahnsinnig viele Überstunden“

Der Betriebsratschef und Posaunist Thomas Bender sprach von „Fassungslosigkeit“, als Schwandt am Montag beim Monatsgespräch seine Entscheidung verkündete. Aber die Gründe seien nachvollziehbar. In den letzten Jahren habe man Investitionen ins Haus immer durch Kürzungen beim Personal erwirtschaften müssen. Das könne es nicht sein. „Die größte Katastrophe ist, das Angebot zu verkleinern“, sagte er. Aber das geschehe schon, und er sehe „ernsthaft keine Möglichkeit, dass wir beim Tagesgeschäft sparen“. Wenn das Theater die halbe Woche geschlossen sei, gerate man erst recht in die Diskussion. Das Personal gehe jedes Jahr mit „wahnsinnig vielen Überstunden“ aus der Saison, viele Verträge müssten alle zwei Jahre verlängert werden, einige Kollegen entlasse man in der Sommerpause für sechs Wochen in die Arbeitslosigkeit. Es mache sich Angst um den Arbeitsplatz breit. Und das bei Einstiegsgehältern – nach einem Studium – von etwa 2000 Euro.

In der Kultur dürfe man keine Kosten-Nutzen-Rechnung führen, sagte Bender. Aber das sei in der Politik nicht wirklich angekommen. „Ein Theater dieser Größe gehört in eine Stadt dieser Größe. Darüber kann es keine Diskussionen geben.“ Und es könne nicht sein, dass die Politik grundlegende Aufgaben auf Stiftungen und andere private Initiativen verlagere. Stadt und Land seien gefordert. Man brauche eine Dynamisierung entsprechend den Tarifabschlüssen. Und man brauche „dringend eine Verlässlichkeit“.

Andreas Hutzel : „Ich finde diesen Schritt persönlich nachvollziehbar“

Auch langjährige Ensemblemitglieder waren am Montag überrascht und fassungslos. „Ich finde diesen Schritt persönlich nachvollziehbar“, sagt Andrea Hutzel. Das sei dramatisch und brandgefährlich fürs Theater, fürs Schauspiel im Speziellen. „Herr Schwandt macht einen sehr guten Job. Er hat die Situation des Theaters bis hierher gesichert. Ohne ihn stünden wir grade im Sprechtheater nicht so da, wie wir es jetzt tun. Seine Kündigung kommt zu einer Zeit, in der wir ihn gerade brauchen.“

Peter Grünig : „Herr Schwandt kämpfte wie ein Löwe“

„Aus der Innensicht eines langjährigen Mitglieds des Ensembles kann ich sagen, dass die gesamte Leitung dieses Hauses es immer wieder geschafft hat, mit relativ geringen finanziellen Mitteln, einen hohen Standard und eine große innovative Qualität der Inszenierungen zu schaffen“, erklärt Schauspieler Peter Grünig. Ein Ensemble zu halten und zu motivieren, so konzentriert und mit hohem künstlerischen Anspruch zu spielen, sei nicht einfach und für ein Stadttheater nicht selbstverständlich. „Musiktheater und Schauspiel agieren hier auf einem überdurchschnittlichen Niveau und finden über die Stadtgrenzen Lübecks hinaus Beachtung. Herr Schwandt kämpfte buchstäblich wie ein Löwe um genau diese Qualität und um den Bestand. Ich bedaure es sehr, diesen kämpferischen, engagierten Mann für Lübeck verloren zu sehen.“

Landesbühnen-Intendant: Emotionale Entscheidung

Peter Grisebach, Intendant der Landesbühne Schleswig-Holstein, war „völlig überrascht“ vom Schritt seines Lübecker Kollegen, aber auch erstaunt. Seinen Informationen aus der Kieler Kulturverwaltung zufolge seien die Rahmenbedingungen der künftigen Theaterfinanzierung noch gar nicht klar, sagte er. Das Paket sei noch nicht fertig, habe es geheißen. Bei einem Gespräch mit Christian Schwandt, dem Kieler Intendanten Daniel Karasek und ihm vor einigen Monaten habe Ministerpräsident Daniel Günther erklärt, Ende Juni könne er signalisieren, wohin die Reise gehe. Das habe man mit Wohlwollen aufgenommen. Er hoffe daher, dass die Kündigung Schwandts eine „emotionale Entscheidung“ gewesen und das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Zumal man auch fragen müsse, wer sich nach dem Weggang Schwandts im kommenden Jahr für seine Nachfolge interessieren und bewerben sollte. Aber vielleicht komme jetzt ja Bewegung in die Sache. Die Kündigung jedenfalls solle in Kiel „ein kleines Beben“ ausgelöst haben.

Kieler Intendant: „So, jetzt reicht’s“

Ähnlich äußerte sich der Kieler Intendant Daniel Karasek. Vom Ministerpräsidenten und der Ministerin Prien habe es bei Gesprächen Aussagen gegeben, wonach sie hinter den Ansprüchen der Theater stünden: „Sie haben uns nicht im Stich gelassen.“ Es sei jedoch klar gewesen, dass vor dem Sommer keine Entscheidung über mehr Geld fallen werde: „Es gibt noch kein Ergebnis, aber es kann auch noch keines geben.“ Er hoffe wie Grisebach, dass sich Schwandt noch einmal besinne. Aber sein Kollege habe in Lübeck über die Jahre auch mehr auszuhalten und schmerzlichere Entscheidungen treffen müssen als er in Kiel, wo die Stadt die Tariferhöhungen aufgefangen habe, „das ist definitiv so“. Da könne man irgendwann sagen: „So, jetzt reicht’s.“

Besucherrekord im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr stellte das Lübecker Theater einen Besucherrekord auf. Mit mehr als 183 000 Zuschauern wurde erstmals seit 20 Jahren die Marke von 180 000 Besuchern überschritten. Gleichzeitig gingen die Eigeneinnahmen des Hauses um etwa 100 000 Euro auf knapp 3,8 Millionen Euro zurück. Der Rückgang der Einnahmen ging laut Schwandt vor allem auf eine Zunahme junger Zuschauer zurück, deren Tickets stark rabattiert sind. Das Gesamtbudget des Theaters liegt bei gut 24,3 Millionen Euro, 10 Millionen davon kommen als Zuschuss von der Hansestadt Lübeck und 10,54 Millionen Euro vom Land.

Studierte Volkswirt und Japanologe

Christian Schwandt ist seit 2007 geschäftsführender Theaterdirektor, der Aufsichtsrat hatte sich mit überwältigender Mehrheit für ihn ausgesprochen. Er kam auf Umwegen zum Theater, hat in Hamburg und Tokio Volkswirtschaft, Japanologie und Literaturwissenschaft studiert, war lange Geschäftsführer einer Hamburger Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in dieser Funktion viel in Ostdeutschland unterwegs gewesen. In den Jahren 1999 bis 2001 hat er das Kammertheater Neubrandenburg saniert, als kaufmännischer Direktor des Landestheaters Mecklenburgische Seenplatte hat Schwandt trotz leerer Kassen erfolgreich gewirtschaftet.

„Es gibt kein Theater ohne Alltagsärger“, hat Christian Schwandt einmal gesagt. „Wenn man diesen Ärger unter zwei Stunden pro Tag halten kann, dann ist man ein glücklicher Mensch.“ Der Ärger war am Ende zu groß geworden.

Von Wolfram Hammer Petra Haase