Lübeck

Durch die "vertragstreue" Kündigung seines vor einigen Jahren entfristeten Vertrages hat er noch gut ein Jahr Zeit, für seine Sache und die der Theater im Lande zu kämpfen: „Ich freue mich auf die Auseinandersetzung mit dem Land“.

Immer weniger freie Mittel für die Kunst

In zahlreichen Gesprächen, so Schwandt, habe er aus dem Kulturministerium kein ermutigendes Signal zur Nachfinanzierung dringender Investitionen oder auch zu einer Erhöhung des jährlichen Zuschüsse wahrgenommen. Bislang sieht der kommunale Finanzausgleich ( FAG) eine Steigerung um jährlich 1,5 Prozent vor – tatsächlich sei man 2018 in Lübeck auch durch die Mindestlohnregelung mit einer über vierprozentigen Erhöhung der Personalkosten konfrontiert gewesen. Um das auszugleichen, müssten die Theater an freien Mitteln für die Kunst sparen. Und da sei man jetzt an einem Punkt angelangt, den Schwandt nicht mehr vertreten mag. Das Sparpapier, das er im Herbst absehbar in der Hansestadt vorlegen müsse, werde Orchester, Musiktheater und Schauspiel substanziell treffen. Weshalb sich auch die Stimmung unter den Beschäftigten des Theaters stetig verschlechtere.

Lauter "Hinhaltungen" vom Land

Während er sich mit der Stadt Lübeck mittlerweile im Reinen fühle, leidet Schwandt an „lauter Hinhaltungen“ vom Land. Neben Schule und Hochschule vermisst der streitbare Lübecker Theaterdirektor bei der Ministerin Karin Prien und ihrem Staatssekretär Oliver Grundei das Interesse für die Kultur. Dabei ist ein „Kulturministerium ohne Theater wie ein Abitur ohne Deutsch und Mathe“. Deshalb lohne es sich zu kämpfen: „Wenn es mir mit diesem Rücktritt gelingt, das Theater in Schleswig-Holstein nachhaltig besser zu stellen und den Stellenwert der Kultur zu erhalten“, sei das schon ein Erfolg seines entschlossenen Rückzuges.Von der jetzt notwendigen Debatte würden alle Theater im Landes profitieren, sagt Schwandt – auch wenn er sein Haus mit Blick auf die Landeszuschüsse (aktuell 10,65 Millionen Euro bei einem Gesamtetat von 24,3 Millionen Euro) besonders betroffen sieht.

Schwandt sieht die Gefahr, viertklassig zu werden

„Bisher spielen wir hier in Lübeck gewissermaßen in der guten Zweiten Liga, kommen ab und zu sogar mit einzelnen Produktionen ins Pokalfinale. Doch jetzt laufen wir Gefahr, viertklassig zu werden“, formuliert Schwandt, der sich als Volkswirt „absolut bilanzsicher“ fühlt. Zweieinhalb Jahre habe man es ertragen müssen, vom Land keinen Ausgleich für die empfindlichen Personalkostenerhöhungen zu bekommen, und das Thema scheine auch mit Blick auf 2020 ausgeblendet. Seit zwölf Jahren müsse er seine Mitarbeiter am Theater immer wieder vertrösten – „Mein Problem ist, dass ich es bisher immer noch hingekriegt habe“, sagt Schwandt, der in der Vergangenheit wegen der prekären finanziellen Lage seines Hauses wiederholt Alarm geschlagen hatte.

Einen " Lohengrin " kann sich Lübeck nicht mehr leisten

Einzelne Abteilungen seien schon in dieser Spielzeit stark betroffen und müssten eingeschränkt arbeiten: Einen " Lohengrin" etwa könne man sich heute nicht mehr leisten. „Auf normale Art und Weise komme ich nun nicht mehr weiter“, zieht Schwandt seine Bilanz. Und merkte schon angesichts vieler Nachfragen: „Ich kriege die Debatte in Gang“– Das Image, der Querulant unter den Theaterchefs im Norden zu sein, werde er ohnehin nicht los. Umso mehr lohne sich die Auseinandersetzung.

Kulturministerin will Dynamisierung auf 2,5 Prozent erhöhen

Sie ist absehbar: Kulturministerin Karin Prien bedauerte gestern, dass das Land 2020 „einen hervorragenden und verdienten Theatermann verliert“ – und gab sich zugleich überrascht: Sie mache sich für eine Dynamisierung der Zuschüsse für die kommunalen Theater im Land von 1,5 auf 2,5 Prozent stark. „Wir wissen dass die Theater mehr Geld benötigen, und ich werde mich auch weiterhin für eine bessere Ausstattung einsetzen“. Schwandt wünschte sie „beruflich und persönlich weiter viel Kreativität, Erfolg und Gestaltungsfreude“.

Überraschung und Bedauern

über Schwandts Entscheidung

Überraschung und Bedauern prägten gestern die Reaktionen auf die Rücktrittsankündigung des Lübecker Theaterchefs Christian Schwandt. Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat, sprach von „einem Verlust für die Kulturszene und einem Alarmsignal für die Kulturpolitik“. Eine Steigerung des Zuschusses über das FAG von jährlich 1,5 Prozent reiche in Zeiten guter Tarifabschlüsse nicht aus, Einschnitte im Personalbereich seien „ohne Qualitätsverluste nicht mehr möglich und nicht mehr verantwortbar“. Doch das Land habe bisher keine Konsequenzen gezogen. Habersaat warnte die CDU, hier ein kulturelles Wahlversprechen nicht einzuhalten.

Intendanten-Kollegen sehen Verständnis beim Land

Kiels Generalintendant Daniel Karasek bedauerte Schwandts Konsequenz, lobte seine „vorzügliche Arbeit“ wie auch die gute Kooperation mit seinem Haus und gestand dem Lübecker Kollegen auch zu, dass er am schwersten unter finanziellen Druck zu leiden hatte. Überrascht war Karasek dennoch von dem Lübecker Paukenschlag: Was eine Erhöhung der Dynamisierung der Theatermittel des Landes angeht, habe es bis dato noch keinen negativen Bescheid gegeben. Er habe vielmehr ausdrückliches Verständnis sowohl von Ministerpräsident Daniel Günther als auch von Kulturministerin Karin Prien wahrgenommen.

"Noch kein Grund, die Nerven zu verlieren"

Diesen Eindruck teilte gestern auch sein Kollege Peter Grisebach, Chef des Landestheaters. Der kommunale Finanzausgleich sei noch nicht endgültig verhandelt. So gebe es vor Ende Juni noch keinen Grund, die Nerven zu verlieren. Damit wirkt der Rendsburger Theaterchef weit optimistischer als sein Lübecker Kollege, selbst wenn die (Personal-)Kostenentwicklung auch beim Landestheater absehbar ans Eingemachte, spricht: das Eigenkapital, geht. Grisebach: „Es ist ein verständlicher emotionaler Ausbruch, von dem ich hoffe, das er im Interesse des Lübecker Theaters noch einen Rücktritt vom Rücktritt zur Folge hat“.