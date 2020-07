Lübeck

So nervenaufreibend, dass Schwandt im Sommer 2019 kurzerhand seinen Rücktritt ankündigte. Heute ist er mit sich und auch dem Land im Reinen. Und freut sich auf die zweite Reihe.

Die Belastungen wurden 2019 unerträglich

„Vor einem Jahr, das war für mich die schwierigste Zeit“, sagt Christian Schwandt (57). Bei aller Krisenerfahrung hatte sich der Druck durch den schon seit Jahren chronischen Geldmangel für ihn ins Unerträgliche gesteigert: Stetig wachsenden Personalkosten standen längst nicht mitwachsende Landeszuschüsse gegenüber, dazu waren überfällige Ersatzinvestitionen nicht länger aufschiebbar. Mittlerweile hat das Land dynamisiert, hat die Stadt erneut nachfinanziert, kommen vom Bund Millionen für notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Anzeige

Entschlossen sparen durch Corona

Das wäre Grund genug gewesen für einen entspannten Abschied. Doch den durchkreuzte nun eine ganz andere Krise: Corona. „Binnen drei Tagen habe ich alles eingespart, was zu sparen war“, sagt Schwandt, der von Haus aus wirtschaftlich denkt und damit „andere Sensibilitäten“ einräumt, als sie wohl manch Theater-Kollege hat. Im März hatte er durch die Pandemie klare Vorgaben zu erfüllen.

Weitere KN+ Artikel

Geordnete Finanzen auch in harten Zeiten

Durch Einsparungen und Kurzarbeit konnte er die Einnahmeverluste weitgehend kompensieren und spricht heute von „so geordneten Finanzen, wie lange nicht“, die er seinem Nachfolger Caspar Sawade übergibt. Wohl wissend, dass das Wiederhochfahren im Theaterbetrieb noch genügend Probleme mit sich bringen wird. Zugleich ist Schwandt pragmatisch genug, dass er über die aktuellen Umstände seines Abschieds auf Abstand zum Publikum nicht hadert. Zumal er in Lübeck wohnen bleiben will, selbst wenn er sich 2021 beruflich nach Schwerin verändert.

Wettbewerbsfähig auch mit Hamburg

Hätte man gedurft, hätte man ihn auf der Lübecker Bühne sicher gefeiert. Nicht nur wegen seines unermüdlichen, oft auch unbequemen Einsatzes für das Theater und dessen Finanzen. Sondern auch für die künstlerischen Erfolge, die er über 13 Jahre im Team vor allem mit Katharina Kost-Tolmein (Musiktheater) und Pit Holzwarth (Schauspiel) erreicht hat. Auch unter schwierigen Rahmenbedingungen wollte er unbedingt künstlerisch wettbewerbsfähig selbst mit der Staatsoper Hamburg bleiben.

So viele Theaterbesucher, wie seit 25 Jahren nicht

Er wollte seinem Konzertpublikum auch zeigen, dass sich die Lübecker Musik- und Kongresshalle klanglich durchaus mit der Elbphilharmonie messen kann und fand im außergewöhnlichen Konzertsaal-Test Bestätigung. Das Image des Theaters hat sich verbessert. Rund 184.000 Besucher im Jahr 2018, so viel, wie seit einem Vierteljahrhundert nicht – das ist eine Zahl, die Christian Schwandt mit Stolz erfüllt.

Gute Kooperation mit dem Theater Kiel

Höhepunkte? Das preisgekrönte "Wagner-triftt-Mann"-Projekt, ein „dramaturgischer Traum“, Produktionen wie "Joseph und seine Brüder", vom Deutschen Theater Berlin übernommen, oder "Szenen einer Ehe", später auch in Karlsruhe zu sehen. Inszenierungen von Bernsteins "Mass" oder Schrekers "Der ferne Klang" machten weithin auf das Theater Lübeck aufmerksam, wie auch Verdis " Don Carlo", für den Regisseurin Sandra Leupold 2014 den Theaterpreis „Der Faust“ bekam. Schwandt vergisst auch nicht die gute Zusammenarbeit, die sich nach nur anfänglichem Konkurrenzdenken schnell mit dem Kieler Theater entwickelt hat, etwa mit den beliebten Ballettgastspielen und der Kooperation bei den Rossini-Comicopernproduktionen.

Kulturelle Experimente und wirtschaftliche Vernunft

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau würdigte vor Kurzem, Schwandt habe geschafft, was „in dieser Kombination nicht häufig ist: kulturelle Experimente zu wagen, kulturelle Höhepunkte zu ermöglichen und dabei ordentlich zu wirtschaften – soweit das in der Kultur möglich und sinnvoll ist. Lübeck hat ihm viel zu verdanken.“

in Schwerin nicht mehr allein verantwortlich

Bereut er es womöglich, vor einem Jahr so beherzt seinen Abgang erklärt zu haben? Auch wenn er das Verhältnis zur Landesregierung heute als „super-entspannt“ beschreibt, reizt den streitbaren Überzeugungstäter jetzt das Neue. Und es reizt ihn, am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin künftig nicht mehr für alles allein verantwortlich sein zu müssen, sondern als kaufmännischer Direktor mit dem Generalintendanten Hans-Georg Wegner eine Doppelspitze zu bilden – für ein Haus, das die Regierung im aufstrebenden Nachbarland erklärtermaßen „als Juwel zum Glänzen bringen will“: „Ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Konzept“, sagt er in seiner verschmitzten Art.

Ehefrau Romely Pfund ans Musktheater Linz

Und erzählt noch, dass nicht nur er sich einer neuen Herausforderung stellt: Seine Frau, die Dirigentin Romely Pfund, wurde nach fünf freiberuflichen Jahren zum 1. September als Studienleiterin mit Dirigierverpflichtung ans Musiktheater Linz engagiert. Sie hat er als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gleich nach der Wende in Neubrandenburg und Neustrelitz kennengelernt, kam dann zum Theater... und folgt nun dem Ruf in die Landeshauptstadt.

Mehr Kultur aus der Region hier