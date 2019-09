So war der Auftritt von Michael Fitz

Lutterbek

Er habe nochmal schnell auf Google Maps geschaut, meint Michael Fitz zu Beginn, und festgestellt, „dass des scho ziemlich weit weg von Bayern hier is, gell?“ Doch Berührungsängste mit dem „fremden Idiom“ muss man nicht haben, denn der 59-jährige Münchner formuliert seine Zwischenmoderationen (weitgehend) auf Hochdeutsch, und gerade die bayerische Mundart macht seine Songs so gefühlvoll authentisch.

Die Songtitel übersetzt er aber doch sicherheitshalber. „Da Bsuach“ ist eine flockig gezupfte, pointierte Ansprache eines Besuchers, um ein wenig Seelenballast abzuladen und ihn beim Abschied dann zu bitten, den Schrank doch noch mit rauszustellen.

Suche nach dem Ich

Die Songs verknüpft Michael Fitz, Cousin der Kabarettistin Lisa Fitz, mit Gedanken und existentiellen Sinnfragen, die er gern ironisch umkreist. Ein echter Besuch lenke uns doch „vom Wesentlichen ab – der Selbstoptimierung“ bemerkt er; und dies gelte nicht nur für sich selbst, sondern auch in der Partnerschaft.

„Wie muss ich sein, dass du mich interessant findest?“ ist eine der Fragen, die dem nächsten Song vorausgehen: Das aus wunderbaren Harmonien geflochtene, „Was I bin“, eine von Verzweiflung und Sehnsucht gelenkte Suche nach dem Ich.

Ängste, Zaudern, väterliche Anerkennung

Um Ängste geht es, ums Zaudern („Hintam Zaun“), um Feigheit („Aufs Eis“), die Liebe („Heit“) und um das, „was uns beim virtuellen Starterpaket mitgegeben wurde“, die „Zeit“. Michael Fitz verwendet für jedes Lied die von der Klangcharakteristik her passende seiner vier Akustikgitarren, wechselt dementsprechend zwischen Folk, Blues, Pop und gar Flamenco („Zeit“).

„Du siegst mi ned“ („Du siehst mich nicht“) ist ein vertontes Ringen eines Sohnes um väterliche Anerkennung. Seit sein Vater gestorben sei, habe er das Lied nicht mehr gespielt, erzählt Fitz, doch er sei sehr oft auf dieses Lied angesprochen worden.

Kein Konzert, sondern eine Therapiestunde?

„Des is koa Konzert, des is a Therapiestunde“ habe mal ein Zuschauer in Bayern gerufen, doch Michael Fitz geht es nur um Denkanstöße; darum, aus dem ganzen Zeug im Kopf, das sich im Laufe der Jahrzehnte ansammelt, Fragen, Zweifel und eine Bestandsaufnahme zu formulieren.

Das macht er großartig in „Hinter der Stirn“ und vor allem dem der Tour namensgebenden „Jetzt auf gestern“: „Heit obercool und selbstzufriedn, gestern verstört, missbraucht, vertriebn. An Schiff auf Grund, de Zeit vado, I höa ned auf und fong ned o“… Bitte nicht aufhören, Michael Fitz!