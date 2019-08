Lutterbek

Freunde der Altherrenwitzigkeit polemisierten einst gerne: Frauen können keine Komik. Mann lachte im Zweifel doch lieber über die Frau - als womöglich von derselben veralbert zu werden. Das Vorurteil der qua Geschlecht humorlosen Frau pulverisierte Kabarettistin Gerburg Jahnke schon vor Jahrzehnten.

Im WDR-Fernsehen lud sie in der „Ladies Night“ ausschließlich Kolleginnen in ihre Show ein. Und siehe da: es gibt sie, die lustigen Frauen – und das nicht zu knapp. Inzwischen führen drei Nachfolgerinnen ihre Sendung fort, aber Jahnke geht noch immer mit dem Erfolgsformat „Frau Jahnke hat eingeladen“ auf Tour.

Selbstoptimierung bis ins Alter

Diesmal sind die drei Kolleginnen Lisa Feller, Dagmar Schönleber und Tamika Campbell mit von der Partie, aber die Grand Dame selbst ist auch viel mehr als nur Gastgeberin des Abends. Souverän entert Jahnke die Bühne mit einem knapp in die erwartungsfreudige Menge geworfenen „Bäm!“ und ist sofort auf Betriebstemperatur.

Über die Plattitüde vom Reifer werden im Alter sinniert sie: „Ich werd nicht mehr reifer – ich glaub, ich bin fertig.“ Aber auch Selbstironie kann Jahnke prima. Etwa beim Thema Selbstoptimierung: „Wenn ich meine Oberarme definieren will, dann google ich sie.“

So waren die drei Gäste

Als erste „Gästin“ des Abends steht Lisa Feller auf der Bühne. Eine der Nachfolgerinnen von Jahnke bei der „Ladies Night“. Feller fackelt nicht lange, sondern steuert meist gerade zu auf ihre Pointen. Wie bei der Geschichte von der Verkehrskontrolle wegen zu schnellen Fahrens, bei der sie den Polizisten fragt: „Wie viel?“ - Er: „35 Euro.“ - Feller: „Das ist fair, steig ein!“ Das sei ihr nun mal ihr „Comedy-Tourrette“, das sie ständig Witze raushauen müsse.

Kollegin Dagmar Schönleber dagegen, die nach Feller auftritt, hat es mehr mit dem hintersinnigen, auch mal politischen Humor. Sehr komisch ihre Selbstbeobachtung, wie sie sich als frühere Punkerin heute dabei ertappt, sich an der Altpapiertonne auf die Lauer legen zu wollen, um die zu schnappen, die ihre Kartons nie ordnungsgemäß falten. Sehr gelungen auch ihr Rap-Song über ihre Heimat, das „Ghetto Ostwestfalen“: „Unsere Straßen waren nicht gepflastert, aber hart!“

Richtig rund wird der sehr unterhaltsame Abend mit der dritten „Gästin“, der in Berlin lebenden New Yorkerin Tamika Campbell. Den Ort Lutterbek findet sie wunderschön, aber „in New York wäre der nur eine Etage...“ Das Thema Rassimus räumt sie gleich mal frontal ab: Nein, man dürfe ihre Haare nicht anfassen, doch, auch Schwarze würden in der Sonne dunkler und, nein, nicht alle Schwarzen würden sich untereinander kennen.“ Campbell ist grell, temperamentvoll, offensiv, eine Bereicherung. Kurz: noch eine starke, komische Frau.