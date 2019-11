Lutterbeker mit "Applaus" ausgezeichnet

Kiel

"Donnerwetter!", staunt Wolfgang Marx, Betreiber im Lutterbeker, am Mittwochvormittag am Telefon. "Ich wusste gar nicht, dass es so viel ist." Seine "beiden Damen" - Ehefrau Strupp und Tochter Linn - seien schon unterwegs nach Berlin zum Festsaal Kreuzberg, dem Ort der Verleihung. Wolfgang hält in der Gaststätte die Stellung.

Der Geldregen komme höchst gelegen, erzählt er. "Wir müssen dringen die Bühne erneuern, auch der Saalfußboden wäre mal dran, unsere PA-Anlage ist uralt." Insofern sei das Preisgeld von 18000 Euro "nur ein Tropfen auf den heißen Stein" - allerdings ein recht großer für den seit 1975 bestehenden Lutterbeker.

1,8 Millionen Euro gehen an 107 Clubs

Der Lutterbeker ist neben dem LiveCV in Lübeck einer von zwei Clubs in Schleswig-Holstein, die in diesem Jahr prämiert werden - in der Kategorie II mit mindestens 52 Konzerten im Jahr 2018. In Kategorie I werden Spielstätten mit bis zu 104 Konzerten jährlich mit 38000 Euro Preisgeld belohnt. In diesen beiden Kategorien wird in Berlin heute ebenfalls noch - undotiert - die " Spielstätte des Jahres" gekürt.

In Kategorie III werden mit je 7500 Euro Programmreihen und Clubs mit mindestens zehn Konzerten gewürdigt. Insgesamt werden an die 107 Preisträger Fördergelder von fast 1,8 Millionen Euro vergeben.

Grütters : "Clubszene ist Schmelztiegel der Kulturen"

"Die Clubszene ist ein Schmelztiegel der Kulturen in unserer Gesellschaft", sagt Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, die den Preis zum siebten Mal verleiht. In den Metropolen wie auch im ländlichen Raum bringe diese Szene musikbegeisterte Menschen zusammen und biete der musikalischen Viefalt mit herausragendem Engagement und Mut zum musikalischen Experiment eine Bühne.

"Als Bundespreis zeigt der 'Applaus' auf, wie wertvoll die Clubs sind", betont Dieter Gorny, Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik.

Mehr aus dem Bereich Kultur lesen Sie hier.