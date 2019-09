Eine Zeitreise rückwärts

Hannover

Die 1835 in Paris uraufgeführte Oper fand bereits ein Jahr später ihren Weg nach Hannover, wo sie lange Zeit auf dem Spielplan stand.

Die amerikanische Regisseurin Lydia Steier nimmt das Publikum mit auf eine Reise rückwärts durch die Zeit: Von den USA der 1950er Jahre geht es über das Deutschland kurz vor der Macht-übernahme zurück in das barocke Stuttgart, mit Anspielungen auf den Joseph Süß Oppenheimer Skandal. Und von Spanien dann endlich zum Konzil von Konstanz im Jahr 1414, wo die Oper eigentlich angesiedelt ist.

Wir erleben, wie in all den Jahrhunderten Minderheiten von der Majorität ausgegrenzt werden, wie schnell die Toleranz diesen Ausgegrenzten gegenüber aufgebraucht ist, wie der Hass auf die „Anderen“ sich stets erneuert. Das ist gewiss keine ermutigende Weltsicht, aber die dreieinhalbstündige Oper kommt eben auch pompös daher und bietet eine Menge Entertainment. So fordert diese Inszenierung durchaus zum Nachdenken und zu lebhaften Diskussionen heraus.

Schon gleich die erste Szene führt uns auf drastische Weise in das Thema ein: Ein kleiner jüdischer Junge spielt auf der Straße und wird von einem größeren ohne Grund geschubst und dann auch noch auf gemeine Art getreten, bis er endlich geht. Die Erwachsenen, die zugesehen und sehr wohl die Ungerechtigkeit bemerkt haben, sind begeistert und loben den hinterhältigen Knaben – er ist schließlich einer von ihnen.

Das mag zwar ein bisschen nach Holzhammermethode aussehen, wirft aber ein durchaus bezeichnendes, wenn auch grelles Licht auf die Thematik der Oper. Auch die Reaktion der Sheriffs auf das Eingreifen des Kardinals Brogni ist zwar reichlich überzeichnet, aber durchaus zielführend. Gerade eben noch wollten die Gesetzeshüter den Juden Éléazar totschlagen, weil er an einem christlichen Feiertag gearbeitet hat – bei den balsamischen Worten des Geistlichen aber werden sie sentimental und beginnen zu weinen.

Ähnliche Szenen gibt es auch später, denn die Wankelmütigkeit und leichte Beeinflussbarkeit der Massen stehen immer wieder im Fokus der Inszenierung.

Der von Lorenzo Da Rio bestens einstudierte Chor spielt eine wichtige Rolle in dieser Oper. Einer seiner eindrucksvollsten Auftritte ist im dritten Akt, wenn Brogni den Juden Éléazar verflucht und Rachel ebenso festnehmen lässt wie den Christen Prinz Léopold. Auch hier steht die verabscheuungswürdige Wankelmütigkeit der Massen im Mittelpunkt.

Schnell haben die umstehenden Höflinge das Interesse an der Auseinandersetzung verloren. Das üppige Büfett ist so verlockend, dass man sich über die Speisen hermacht und dann auch noch Rachels Liebe zu Léopold mit obszönen Gesten karikiert. Dass der Chor der Staatsoper Hannover bei all diesen Aktionen auch noch präzise und ausdrucksvoll singen kann, ist ein kleines Wunder.

Der Tenor Zoran Todorovich verkörpert Éléazar mit einer Intensität, die unter die Haut geht. Einerseits ist dem Juden von den Christen immer wieder so übel mitgespielt worden, dass er auf Rache sinnt. Kann man aber Verständnis dafür aufbringen, dass er deswegen Rachel, seine vermeintliche Tochter, seinen Rachegelüsten opfert und erst in dem Augenblick, wenn sie hingerichtet wird, dem Kardinal Brogni mitteilt, dass sie eigentlich dessen Tochter ist?

Todororovich gelingt es, diesen widersprüchlichen Charakter mit all seinen konträren Fassetten so zu gestalten, dass wir viel Verständnis für ihn aufbringen. Ähnliches gilt für die amerikanische Sopranistin Hailey Clark in der Titelrolle. Ihre Liebe zu Léopold, der sie so bitter enttäuscht hat, ist kaum verständlich; auch ihr striktes Festhalten am jüdischen Glauben nicht. Denn das bedeutet für sie den sicheren Tod. Trotzdem können wir ihre Emotionen nachvollziehen, dank der Gefühlstiefe, die Hailey Clark in jeder Note findet.

Matthew Newlin ist ein leichtlebiger junger Mann, dem jeder Betrug recht ist, um seine Frau, die Prinzessin Eudoxie, gegen Rachel „auszutauschen“. Aber mit seinem zur Schau gestellten Sexappeal kann er nicht alle Ziele erreichen. Zunächst erscheint die Prinzessin als egozentrische Kokotte, die sich schwierigster Koloraturen bedient, um ihre Vergnügungssucht zu demonstrieren. Aber auch sie zeigt echte Gefühle, die Mercedes Arcuri auf anrührende Weise zu gestalten weiß.

Der schwarze Bass des Shavleg Armasi verleiht den Worten des Kardinals Brogni das nötige Gewicht. Auch Brogni hat einen Charakter mit Licht und Schatten, wie all die anderen auch.

Es ist ein Glücksfall, dass man Constantin Trinks als musikalischen Leiter für diese Produktion gewinnen konnte. Er führt das Niedersächsische Staatsorchester Hannover mit sicherer Hand durch die ungewohnte Partitur und vermag ihre gelegentlichen Untiefen geschickt zu kaschieren.

Das Orchester ist hoch motiviert und entwickelt einen Sound, der einerseits betörend schön und andererseits von großer dramatischer Durchschlagskraft ist. Das Premierenpublikum war regelrecht aus dem Häuschen und spendete begeisterten Beifall für alle.

Lange Zeit war die französische „Grand Opéra“ derart verpönt, dass sie kaum mehr aufgeführt wurde. Das Blatt scheint sich aber zu wenden, wie man beispielsweise auch an den Meyerbeer-Aufführungen in Berlin und Dresden sehen kann. Und wenn sie so vorzüglich und mit so viel Herzensblut aufgeführt wird wie derzeit in Hannover, dann wird sie auch eine Zukunft haben.

Weitere Aufführungen: 18., 24. und 27. September, 3., 6., 8., 12. und 31. Oktober