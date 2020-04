Vielleicht gibt es ein Osterhuhn

Kiel

Die Welt scheint derzeit ziemlich aus den Fugen. Solche Krisen können inspirierend wirken - oder als genau das Gegenteil. Wie schlägt sich das in Ihrem Schreiben nieder?

Plötzlich fiel ich aus dem Hamsterrad der Termine und ein irrwitziges Urlaubsempfinden kam auf. Die Tage verbringe ich mit meiner Familie - nachts sitze ich da und schreibe an neuen Gedichten. Trotz allem Unheil sehe ich dem Frühling positiv entgegen. Gottseidank hat das Haus, in dem wir wohnen, einen Garten – die Sonne scheint, die ersten Zitronenfalter flattern und Zaunkönige purzeln durch die Hecken, all das hält mich auf dem mentalen Teppich. Demut vor der Natur ist das Gebot der Stunde. Und ich frage mich, wie es den Tieren in dieser menschenleereren Zeit wohl geht. Vermutlich um einiges besser.

Im Gegensatz zu den Bühnenkünsten kann man Bücher jederzeit, überall und ganz allein konsumieren. Geht es der Literatur dadurch besser in der Krise?

Da Sport im TV wegfällt und man sich die Katastrophen-News nur dosiert geben sollte, bleiben Filme, Serien, Podcasts und Bücher. Es ist eine abstruse Situation: Vermutlich wird zurzeit mehr gelesen als zuvor – und das, obwohl die Buchhandlungen und Büchereien weitgehend dicht sind. Gerade gestern habe ich mit meiner Verlagschefin gesprochen. Aus ihrer Sicht sind die geschlossenen Buchhandlungen eine schwere Katastrophe: Die Bücher für den Herbst werden bereits geplant, während die Bücher des Frühlings unerreichbar für die Laufkundschaft in den Regalen liegen.

Sie selbst vermitteln Ihre Bücher aber auch viel durch Lesungen, zum Beispiel in Schulen. Was heißt das im Moment?

Alle abgemachten Veranstaltungen wurden bis in den Sommer hinein gecancelt. Momentan habe ich in der Städischen Galerie in Delmenhorst eine große Ausstellung laufen, für die auch Lesungen angedacht waren. Zudem hatte ich reichlich Schullesungen abgemacht, Schreibworkshops im Literaturhaus Frankfurt, bzw. bei den Bücherpiraten in Lübeck, das Treffen der Akademie für deutsche Sprache und Dichtung in Essen entfällt usw. Da ich auf diese Art mein Geld verdiene, laufen meine Einnahmen gerade gegen null. Allein weil ich Anfang des Jahres im großen Stil unterwegs war, kann ich die nächsten Wochen überbrücken.

Ihr Genre ist die Lyrik. Sind Gedichte eigentlich ein gutes Mittel in einer Situation wie dieser?

In jedem Fall! Gedichte sind ja kleine Sprachkunstwerke, die dein Denken durcheinander wirbeln – Gedichte sind wegen ihrer Kürze schnell zu erfassen, fordern Aufmerksamkeit ein und bringen die Gedanken auch mal weg von Katastrophenmeldungen. Sie laden, so könnte man es zusammenfassen, zum gedanklichen Durchatmen ein. Zudem eignen sich Kindergedichte momentan besonders gut zum Vorlesen zu Hause, man kann dann gemeinsam mit den Kindern lachen und sprachspielerisch rumspinnen.

Kann man in Coronazeiten überhaupt solche Nonsense- oder sprachspielerischen Gedichte schreiben?

Während ich schreibe, betrete ich eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen: Es ist eine Welt der absoluten Freiheit, eine Welt ohne Regeln, eine Welt der Entgrenzung. Da ist grundsätzlich immer alles möglich – da wird gelacht, wenn allen zum Weinen ist und geweint, wenn alle lachen. Das lässt sich nicht steuern, ich bin da wie ein Medium, das zulassen kann, was kommen mag.

Auch Ostern ist in diesem Jahr sehr anders. Wie feiern Sie Ostern? Gibt es bestimmte Rituale, die vielleicht auch als Gegenmittel wirken?

Ostern ist ja unser Frühlingsfest – und nach einem langen Winter sehne ich den Frühling herbei. Die Sonne soll scheinen, das ist schon mal großartig! Wir haben einen Osterstrauß mit bunt bemalten Eiern von unseren Kindern stehen und der obligate Hefezopf wird gebacken. Leider müssen wir ihn diesmal ohne unsere Mütter, bzw. Omas essen. Und vermutlich schreibe ich ein Ostergedicht. Neulich las ich in einer 3. Klasse mein ABC-Tierrätsel vor. Als ich beim Buchstaben H war, sagte ich: „H – wie großohriges Lauftier. Wer weiß, um welches Tier es sich handelt?“ – Meldet sich ein Junge und sagt: „Huhn!“ Da haben wir herrlich gelacht. Und ich dachte so bei mir: Vielleicht gibt es das Osterhuhn mit den langen Ohren ja wirklich!

FACTBOX (Gedicht von Arne Rautenberg)

osterhasen nach ostern

von Arne Rautenberg

nach ostern die osterhasen

denken bloß an seifenblasen

keine eierschlepperei

dafür yuppeidi! und yuppadei!

sie pusten aus dem schnauzenmunde

schillernd leichte schöne runde

seifenblasen ziehn so hin

schweben sind im winde drin

osterhas schaut hinterdrein

mit glänzend feuchten äugelein