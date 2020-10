Nicht von ungefähr hat sich MASH!, die Musical-Academy Schleswig-Holstein am Nordkolleg, für die Uraufführung ihres dritten Musicals „Das Audit“ am Landestheater Rendsburg den 17. Oktober auserkoren. Geht es doch um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die in Wort, Musik und Film auf die Bühne kamen.