Da sitzen und stehen sie nun im Café Mmhio! im Knooper Weg. Sehen etwas pixelig aus, der Verkehr draußen vor den Fenstern wirkt seltsam künstlich. Kein Wunder, schließlich ist das Virtual Reality hier in der Ausstellung des Waterkant-Festivals in der Halle 51 auf dem MFG5-Gelände in Kiel-Holtenau.