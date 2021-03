Kiel

Noch erfreulicher ist die Quote bei den Kindern und Jugendlichen: Die Hälfte zwischen sechs und fünfzehn Jahren spielt ein Instrument oder singt gemeinschaftlich. Bei den über 30-Jährigen, den Berufstätigen sind es nur noch (oder immerhin noch) etwa 13 Prozent. Mit durchschnittlich elf Jahren liegt das Einstiegsalter für das Musikmachen relativ niedrig.

Problematische Schere: Sozioökonomischer Status entscheidend

Problematisch erscheint aber, dass sich der Zugang in den unterschiedlichen soziodemografischen Gruppen gravierend unterscheidet: Gut gebildete Menschen mit höherem Einkommen musizieren etwa doppelt so oft wie Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status. Die Allensbach-Studie bietet erstmals einen differenzierten Überblick über Altersgruppen, schichtspezifische oder regionale Unterschiede und über die Wege, wie Musizierende in engeren Kontakt mit der Musik gekommen sind.

Vergleichbare Werte in Schleswig-Holstein

„Die dargestellten Daten entsprechen in etwa unseren Erfahrungswerten auch für Schleswig-Holstein“, so Hartmut Schröder, Geschäftsführer des Landesmusikrates. Die Studie zeige einmal mehr, wie wichtig den Menschen das aktive Musizieren sei und welche Bedeutung es insbesondere im Jugendalter habe. „Sie zeigt auch, welcher Wert einem funktionierenden Netzwerk der musikalischen Bildung zukommt: vom Musikverein über die Instrumental- und Gesangslehrkräfte, Musikschulen bis hin zum Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen“, so Schröder weiter.

Landesmusikrat: Drohender Kontaktabriss zum Nachwuchs

„In der aktuellen Situation sind die Musikvereine besonders gebeutelt, aber auch bei den anderen Institutionen des Amateurmusizierens droht ein Kontaktabriss zum Nachwuchs. Wir müssen alles dafür tun so schnell und effektiv wie möglich die Wiederaufnahme des aktiven Musizierens zu ermöglichen.“

Studie: Spaß am Musizieren zu Hause und in diversen Formationen

Aktiv sind die Amateurmusikerinnen und -musiker in verschiedensten Kontexten: Acht von zehn spielen zu Hause oder im privaten Umfeld; ein Viertel musiziert in einem Chor, knapp ein Fünftel in der Kirche; ebenso sind die Menschen in Bands, Blaskapellen und Spielmannszügen, Orchestern und Ensembles, bei Freizeiten oder Brauchtumsveranstaltungen engagiert.