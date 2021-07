Alkersum/Föhr

Das Liebermann-Bild war in der Lost Art-Datenbank des deutschen Zentrums für Kulturgutverluste aufgetaucht. Was den privaten Leihgeber veranlasste, dazu eine gründliche Recherche in Auftrag zu geben. Mit nicht unbeträchtlichem Aufwand und besonderem Fokus auf die Stempel auf der Rückseite des Kunstwerkes konnten Experten über verschlungene Wege den bösen Verdacht ausräumen.

Liebermanns Ölgemälde wurde noch rechtzeitig in die USA exportiert

Der Industrielle Moritz Ury und seine Frau hatten das 1890 entstandene Bild seit 1926 in ihrer Sammlung – es dann aber neben etlichen anderen Werken noch rechtzeitig vor einem Zugriff der Nazis retten und in die USA exportieren können. Dort blieb das Gemälde offenbar in Familienbesitz, gelangte schließlich auf den Kunstmarkt und Anfang der 80-er Jahre ganz legal zurück nach Deutschland.

Die Provenienz spielt im MKdW auf Föhr eine wichtige Rolle

MKdW-Direktorin Ulrike Wolff-Thomsen ist erleichtert, dass das Bild ohne weitere Ansprüche der Erben in Alkersum bleiben kann. Nicht zuletzt die aktuelle Online-Aufbereitung des Museums zeigt, dass die Provenienz auch der Leihgaben in ihrem Haus eine wichtige Rolle spielt. Da setzt man erklärtermaßen auf „Transparenz und historische Wahrheit“.