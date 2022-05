Kiel

Es ist eine Art Leuchtturm-Projekt. DigiComic dürfte bundesweit in die Comic-Szene ausstrahlen. „Der Weg von Comics zum Smartphone wird heiß diskutiert“, berichtet Projektleiter und Zeichner Volker Sponholz vom Comic Center Kiel (CCK). „Selbst etablierte Verlage scheinen noch keine wirklich funktionierende Form gefunden zu haben.“ In diese Lücke soll nun der Launch von www.digicomic.sh stoßen.

„Wir wollten eine Spielwiese eröffnen“, erklärt Sponholz. „Das Ziel ist es, einen offenen Prozess anzustoßen.“ Zehn Zeichnerinnen und Zeichner aus der Region – mehr sollen es auf der Homepage zunächst auch nicht werden – haben Comics für den Computer geliefert. In Quadratform, damit die Comic-Panels auf Smartphones oder auch am Desktop nutzbar sind. „Ich war total begeistert, was da an Ergebnissen gekommen ist“, sagt Sponholz über die „enorm heterogenen Geschichten von der klassischen Haunted-House-Gruselstory über melancholische Gedanken-Assoziationen bis zum Roadmovie“.

Projektleiter von DigiComic: der Kieler Zeichner Volker Sponholz. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Der Clou der Storys: Sie können in zwei Varianten gelesen werden. Entweder wie ein klassischer Comic – per Skippen Bild für Bild, samt Sprechblasen oder Bildtexten. Oder wie ein Film mit gesprochenem Text, den teils Schauspieler des Kieler Theaters eingelesen haben. Bei einigen gibt’s auch Musik und manchmal auch nur Musik, wenn die Bilder die Geschichte aus sich heraus erzählen.

„Es gibt einen riesigen Raum zwischen Film und Comic“, so Sponholz. „Und den wollen wir gerne eröffnen.“ Möglich macht dies ein Player, den die Kieler Firma Holonative entwickelt hat und der sogar zwischen Panels und acht- bis zehnminütiger Filmversion switchen kann. Studierende der Fachhochschule Flensburg arbeiten schon an weiterentwickelten Prototypen mit interaktiven Animationsmöglichkeiten. „Etwa, dass eine Zigarette raucht“, nennt FH-Diplom-Designer Uwe Zimmermann als Beispiel.

DigiComic wurde gefördert mittels Corona-Nothilfen

Mit 45 000 Euro gefördert wurde das DigiComic-Projekt 2020 im Rahmen der Corona-Nothilfen durch das Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Kultur der Landesregierung. „Mit DigiComic erreichen wir ein zentrales Ziel unseres Förderprogramms“, betont Berit Johannsen, für dieses Programm als Leiterin der Landesbibliothek verantwortlich. „Nämlich die Erstellung und Umsetzung zur nachhaltigen Vermittlung der Kunstform Comic, um es für das digitale Erleben bereitzustellen. Mit einem solchen Projekt wird Pionierarbeit geleistet.“

Eben diese Vermittlung ist ein Problem, das die Zeichner laut Sponholz hierzulande grundsätzlich umtreibt. Die Szene habe während der Pandemie präsent bleiben und sich daher auch Smartphones als Medium erschließen wollen. „Es gibt da sehr viele Puristen, die sagen, das ist dann kein Comic mehr auf dem Handy, der gehört auf Papier und in eine lauschige Ecke“, so Sponholz. Aber Comics hätten sich stets den Medien angenähert, in den sie erscheinen wollten – ob einst in Tageszeitungen oder in komprimierten Panels wie bei „Tim und Struppi“.

„Im ersten Schritt“ bleibe die Nutzung kostenlos, sagt Sponholz. Einige Zeichner hätten den Auftakt einer viel längeren Geschichte erzählt, „den man unbedingt weiterverfolgen möchte“. Denn die Frage sei noch, wie die Zeichner nun damit Geld verdienen könnten. „Meine Vision wäre so eine Art Comicflix-Abo. Dass man Horden von Comiczeichnern jeden Monat gut dafür bezahlen kann, dass sie einfach ihre Geschichten erzählen.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ergebnisse stehen komplett als Open Source im Internet, eine Vorgabe seitens der Landesbibliothek. „Da können jetzt andere Verlage weiterarbeiten“, erklärt Sponholz. Damit auch das kommerzielle Potenzial der „Spielwiese“ erkannt wird, soll das Projekt DigiComic kommende Woche bei einer Comic-Konferenz in Berlin vorgestellt werden und in einem Monat in Erlangen beim 20. Internationalen Comic-Salon, mit rund 25 000 Besuchern bedeutendstes Comic-Festival im deutschsprachigen Raum. Sponholz: „Die großen Comic-Verlage haben bereits großes Interesse an unseren Ergebnissen signalisiert.“