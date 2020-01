Wahrhaft zauberhafte Zauberei

Kiel

„Kann man davon leben?“, heißt das aktuelle, in Kiel erst zum zweiten Mal aufgeführte selbstironisch betitelte Programm des 2018 zum Weltmeister der Zauberkunst ausgezeichneten Künstlers Marc Weide. Man kann, wenn man es richtig macht. Wenn man seine Kunst beherrscht und ein Publikum findet, dass staunen mag. Staunen über Tricks mit Eiern, Spielkarten.

Münzen, Stofftüchern in Kunststoffflaschen, Zauberwürfeln oder sich auf offener Bühne verwandelnden Textilien. Zuschauer, die zudem Gefallen finden am entwaffnend charmanten, spitzbübischen Humor des Zauberlehrlings mit Meisterzertifikat.

Kartenwunder und Münzen aus der Nase

Marc Weide hatte diesbezüglich nichts zu befürchten. Das ist auch gut so, denn gerne holt sich der junge Wuppertaler Gäste aus dem Publikum auf die nahezu nackte Bühne. Die sollen die Echtheit der wenigen Requisiten prüfen, das Fundament eines Tricks auf seinen doppelten Boden abklopfen.

Doch je mehr sich Weide vermeintlich in die Karten schauen lässt, desto schöner ist das Theater, das er uns vorspielt. Mia, Augen- und Ohrenzeugin des „großen Kartenwunders“, mit dem Weide seine Weltmeisterkrone gewann, wird davon ebenso ein Lied singen können wie der neun-jährige Jim, dem der Zauberer Münzen buchstäblich aus der Nase zog.

Kleine Seitenhiebe auf die Las-Vegas-Illusionisten

Natürlich kann sich der Salonmagier Marc Weide im kurzzeitig übergeworfenen roten Glitzerfummel („hoffentlich fotografiert mich so jetzt keiner“) und ausladend theatralischen Gesten kleine Seitenhiebe auf die technisch hochgerüsteten Las-Vegas-Illusionisten nicht verkneifen.

Dennoch spürt man einen gewissen Respekt vor diesen Showgrößen. Denn, so verrät er, mit elf Jahren wuchs in ihm der Wunsch, Zauberer zu werden, als er bei einem David-Copperfield-Auftritt in Oberhausen vom Meister-Magier als Assistent auf die Bühne geholt wurde.

Gottschalk und das Nashorn

Und wie war das jetzt mit Thomas Gottschalk und dem Nashorn? Zunächst mal verblüffend. Wie so vieles an diesem Abend. Und wenn man es erklären könnte, wäre es keine Magie mehr. Das findet auch Marc Weide selber. Denn in einem der schönsten Momente gegen Ende der Show pustet er Seifenblasen in die Luft.

Man solle diesen Anblick genießen, sagt er, während die zerbrechlichen, schillernden Objekten um ihn herum schweben. „Denn wenn man versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, sind es am Ende doch nur feuchte Flecken auf dem Boden.“

Marc Weide in Kiel

Nächste Vorstellung: 26. Januar 2020, 19.30 Uhr. Metro-Kino Kiel. Eintritt: 24,10 Euro. Karten: Metro-Kino, Abendkasse.

