Kappeln

„Es war ein ganz schlechtes Schreibjahr“, sagt Jan Christophersen, mit so einem inneren Kopfschütteln. Das Projekt, an dem er bis in den letzten Sommer zwei Jahre lang recherchiert hat, hat er nach den ersten Seiten abgebrochen. „Es war nicht die Zeit, eine historische Geschichte zu erzählen. Ich hatte das Gefühl, ich muss im Hier und Jetzt sein und schreiben.“

Die Einsamkeit des Schreibens und das Leben danach

Auch Mareike Krügel hatte sich 2020 anders vorgestellt. Mit dem neuen Roman Schwester, der im vergangenen August herauskommen sollte, der Vorstellung auf der Frankfurter Buchmesse, anschließenden Lesungen. „Das Leben als Schriftsteller läuft ja in Zyklen ab“, sagt die 44-Jährige. Was bedeutet: Nach der Einsamkeit des Schreibens kommt das Buch, kommen Gespräche und Begegnung. „Darauf war ich im Herbst durchaus eingestellt: mal wieder hübsche Kleider anziehen, unterwegs sein, Leute treffen ...“ Jetzt ist das Buch für den 15. März terminiert.

360 Tage hat das Schriftstellerpaar mit den beiden Schulkindern 2020 zu Hause bei Kappeln verbracht, fünf Tage die Großmutter bei Kiel besucht. „Wir waren noch nie so lange nicht verreist“, sagt Jan Christophersen (47) und hat wieder dieses leise Kopfschütteln im Blick. Die Ferien in Südtirol und Schweden: Makulatur. Eine Lesung in Nemünster (Krügel), eine in Ahrensburg (Christophersen), das war’s.

Romane wie im Dialog

Dabei sind sie die heimische Klausur gewohnt, das Leben und Arbeiten unter einem Dach. Mit den Kindern, die nach der Schule hereintrapsen und das Schreiben unterbrechen. Mit Hündin Molly, die seit ein paar Monaten auch dazugehört und beim Video-Gespräch durchs Bild wuselt.

Sie schätzen die Anwesenheit des anderen, den gegenseitigen Austausch, auch wenn jeder im eigenen Büro den eigenen Projekten nachgeht. „Auf gewisse Weise arbeiten wir doch immer beim anderen mit“, sagt Jan Christophersen. Ihre Bücher spielen hier in der Gegend wie 2003 Krügels Romandebüt Die Witwe, der Lehrer, das Meer oder , mit dem Christophersen 2009 bekannt wurde. Oft geht es um Familie, das Ringen um den Alltag und den eigenen Standort. Vielleicht scheinen sie sich auch deshalb zu ergänzen, Romane wie (Krügel, 2017) und (Christophersen, 2019), in denen eine Frau und ein Mann in ihrem jeweiligen Leben nach einem Standort suchen – auf sehr unterschiedliche Weise und doch wie im wundersamen Dialog. „Wir haben uns noch keine Geschichten geklaut“, sagt Jan Christophersen, „eher streiten wir mal um gemeinsam erlebte Situationen oder Sätze, die hängengeblieben sind.“

Ungewissheit ist für die Schriftstellerfamilie normal

„Ich glaube, wir haben uns als Homo pandemicus bewährt“, witzelt die Schriftstellerin, „wir können gut zusammen sein, und der Corona-Alltag steht unserer Lebensweise nicht konträr entgegen.“ Natürlich haben auch ihnen die Kulturhilfen des Landes bislang über die Durststrecke geholfen – „aber Ungewissheit ist für uns normal“, sagt Christophersen.

Das Abstandhalten fällt auf dem Land in Angeln ohnehin nicht schwer, Freunde sind entweder gar nicht oder mal in den großen Garten gekommen. Corona bekam Mareike Krügel im vergangenen Sommer trotzdem. Mit geringen Symptomen, aber mit der vorgeschriebenen Quarantäne für die ganze Familie.

„Ein großes, interessantes Selbstexperiment“, sagt sie über die Erfahrung. Das ständige In-sich-Hineinhorchen, die Ängste der Anderen, die sie automatisch mitdenkt. Das angedachte Kinderbuch wollte darüber einfach nicht lustig werden. Stattdessen gab es ganz reale Kuriositäten wie den Lieferdienst der Apotheke. Das Post-It von der Tüte klebt seither in Rabenkirchen in der Küche, Verweis auf die unverhoffte Schräglage der Kommunikation: „Kunden haben Corona. Klingeln, abstellen, wegfahren.“

Wie sich mit Corona der Takt des Alltags verändert

„Es ist schon so, dass sich auch die Literatur mit Corona verändert“, sagt Jan Christophersen, „vieles muss man jetzt anders erzählen.“ Die Masken im Straßenbild, das stets greifbare Desinfektionsmittel, die Distanz zwischen den Menschen – auch an den Alltagsutensilien wird erkennbar werden, wann ein Text entstanden ist.

Im letzten Jahr haben die beiden begonnen, gemeinsam Musik zu machen. „Ich habe festgestellt, dass ich keine Songtexte schreiben kann“, sagt Christophersen, der im tiefsten Inneren ohnehin hauptsächlich Musiker ist, „aber Mareike kann es.“ „Nebenschauplatz“ ist der sprechende Name des gemeinsamen Projekts, das Ergebnis auf den einschlägigen Streaming-Seiten zu hören.

Der Takt des Alltags hat sich verändert. Manchmal kommt eine Streaming-Lesung dazu, wie gerade mit der deutschen Bibliothek in Apenrade. Seit die Kinder im Homeschooling sind, ist das Schreiben schwieriger zu organisieren. „Die Doppelrolle als Lehrer und Autor fordert schon ziemlich“, sagt Christophersen, „freie Sicht auf die Innenwelt haben wir da selten.“ „Familie und Schreiben getrennt zu halten, braucht es eine enorme mentale Leistung“, ergänzt Krügel. Nachtschichten am Schreibtisch kommen für sie nicht infrage: „Ab 18 Uhr habe ich meine Wörter verbraucht“, sagt sie trocken. Und neuerdings ertappt sie sich, wie sie öfter den nahegelegenen Drogeriemarkt besucht – „aus nichtigen Gründen, einfach, um mal andere Gesichter zu sehen“.