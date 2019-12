Drei Intendanten in 30 Festspieljahren

Schwerin

Während es in Schleswig-Holstein ein paar Appetithäppchen vorweg gab, ist man im Nachbarland schon weiter: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern stellen ihr Programm traditionell im November vor und ergänzen es dann nochmal im Februar – wenn das SHMF sein Gesamtprogramm vorstellt. Immerhin, mit ausgewählten Konzerten will man mittlerweile auch hierzulande ein wenig im Weihnachtsgeschäft mitmischen, während hier (seit einigen Jahren) wie da (traditionell) Adventskonzerte das Publikum binden.

Ein ganz eigenes Profil im Nordosten

Die 30. Saison im Nordosten macht erneut klar: 1990 als kleine Schwester des SHMF initiiert, haben die Festspiele über die Jahre ein ganz eigenes Profil entwickelt. Manches Format ist dabei, das anderswo begeisterte Nachahmer fand. In sechs Jahren hat Intendant Markus Fein mit ausgeprägtem Sinn für neue Wege in der Musikvermittlung den Erfolgskurs durch spannende Impulse befördert, nachdem seine nur zwei Vorgänger Matthias von Hülsen (rastlos musikbegeisterter Kinderarzt im Ruhestand) und Sebastian Nordmann (heute Intendant des Konzerthauses Berlin) voller Elan die Festspiele im Land, aber auch in der Spitzengruppe der deutschen Musikfestivals verankert hatten. Facettenreiche Musik, jeweils mit dem Fokus auf Land und Leute, auf die regionale Musikszene, aber auch internationale Gäste. Und immer mit familiärer Note.

Da bahnt sich ein geregeler Übergang an

Jetzt gilt es, das Werk fortzuführen: Markus Fein wechselt nach der kommenden Saison als Intendant an die Alte Oper in Frankfurt. Am 17. Dezember wird in Schwerin der Nachfolger präsentiert. Sollte passen, dafür stehen die Mitglieder der Findungskommission: Neben von Hülsen und Nordmann der langjährige kaufmännische Direktor Toni Berndt, die Geigerin Viviane Hagner, 2009 selbst Preisträgerin in Residence, sowie Clemens Trautmann, Chef der Deutschen Grammophon. Da bahnt sich erneut ein reibungslos geregelter Übergang in Kontinuität an.

Ein Akkordeonist zeigt im Sommer Präsenz

Doch vorerst prägt Markus Feins Handschrift die drei Monate der 30. Festspielsaison (13. Juni bis zum 12. September). Hier heißt’s Porträtkünstler, dort Preisträger in Residence: Der litauische Akkordeonist Martynas Levickis (Foto) prägt als musikalischer Brückenbauer 26 der bis dato rund 160 Veranstaltungen quer durch MV. Künstlergrößen wie Daniel Hope oder Christoph Eschenbach (ein Porträtwochenende zum 80.) beweisen Treue in MV wie in SH, Pianist Rudolf Buchbinder erinnert mit seinem Beethoven-Klavierkonzertzyklus (mit dem Mariisnky-Orchester aus St. Petersburg) an die Anfänge 1990 – während im neuen Zyklus „Sleeping Beautys“ über die Jahre vergessene Orte im Lande wiederbelebt werden.

Musik an vergessenen und unerhörten Orten

Parallel läuft die Reihe „unerhörte Orte“, etwa im Ostseestadion Rostock oder bei Ostseestaal in Stralsund weiter. „2x Hören“ und „360 Grad“-Konzerte sind mittlerweile Vermittlungsklassiker, das Detect-Classic Festival erlebt mit spannenden, zeitgenössischen Entdeckungen zwischen Club und Klassik seine zweite Auflage. Allerorten und immer wieder rückt der Nachwuchs aufs Podest... Die Festspiele MV lassen erneut aufhorchen und locken zur Nachbarlandpartie.

www.festspiele-mv.de

