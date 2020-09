Schleswig

Helmchen, überaus prominenter Einspringer für den im Corona-Risikogebiet Paris hängen gebliebenen David Kadouch, macht sofort und buchstäblich „klar“, warum seine CD-Einspielungen der Beethovenschen Klavierkonzerte mit dem DSO Berlin unter Andrew Manze derzeit so viel gelobt werden.

Beethovens Viertes Klavierkonzert : Perlend locker und innig

Gerade im lyrischen, aber auch besonders heiklen Vierten in G-Dur op. 58 zündet er eine federleicht perlende Lockerheit und Innigkeit, die aufhorchen lässt. Die 120 zugelassenen Besucher reagieren zu Recht beseelt auf dieses sehr genau zwischen Melodiesog, virtuosem Schmuckwerk und pointierten Widerhaken differenzierenden Spiel des einstigen Alfred-Brendel-Protegés.

Mitatmende SH-Sinfoniker unter GMD Kimbo Ishii

Mit den SH-Sinfonikern entspinnt sich unter der sehr aufmerksam mitatmenden Leitung von GMD Kimbo Ishii mit Helmchen ein intimer Dialog – ganz besonders schön im langsamen Mittelsatz. Das in den Streichern grenzwertig klein besetzte Orchester gibt sich verzaubert vom hier einmal nicht vordergründig auftrumpfenden Solo-Part.

Grenzwertig kleine Besetzung gefährdet Verdichtung des Klangs

Konsequent wird dieser Einsatz für den gänzlich lyrisch aufgefassten Beethoven in die Pastorale hinübergerettet. Es ist aber, zumindest in der eher spröden Akustik der Schulhalle, wirklich nicht leicht, zu einem homogenen Ganzen in der F-Dur-Symphonie zu verschmelzen. Das wird ganz besonders in der Szene am Bach zum (kleinen) Problem, weil der flächig verdichtete Fluss stockt. Doch gibt es unter Ishiis absolut souveräner und inspirierender Leitung ins rechte Licht gesetzte Soli zu genießen – besonders im Fagott, aber auch in Flöte und Oboe.

