Maschine Punkrock in der Kieler Schaubude auf Hochtouren

„Sold Out“ steht in Versalien auf dem Tafelschild vor der Schaubude. Schließlich wird nach rund einem Jahr Konzertpause endlich wieder Punkrock in seiner reinsten Form geboten. Diesbezüglich werden die 180 Gäste von der Supportband Hotel Kempauski rasch auf Temperatur gebracht. Sänger Schrammi setzt sich, wie etwa bei „Im Kontrollraum“, leidenschaftlich gegen das raue Drei-Akkorde-Gewitter seiner Bandkollegen durch und singt vom tristen Alltag. Das führt unweigerlich zur Pogo-Ertüchtigung. Anschließend skizziert der Frontmann, was Punkrock in einer rappelvollen Schaubude schon immer war und nun wieder ist: „Viel warm und viel anstrengend.“

Deftigen Nachschlag gibt es nach flotter Umbauphase von Moms Demand Action. Die vier Kieler um Sänger Marco, Gitarrist/Organist Joyboy, Schlagzeuger Tim und Bassist Stefan haben unter anderen die Songs ihres zweiten Longplayers „The Vantablack Album“ auf der Agenda. Hier und da schimmert, im Gegensatz zu ihren Vorgängern, ein wenig Pop-Punk durch, bis sich Nummern wie „Disco Is Halal“ in opulente Refrains entladen und dem unmittelbar vor ihnen wütenden Pogo-Exzess reichlich Futter zuführen. Trotz aller Wucht sticht immer wieder Marcos einnehmende Stimme hervor, mit der er die in den Texten verarbeiteten Emotionen wie Weltschmerz („List Of Sad Things“) oder verpasste Chancen („Wasting My Talent“) überzeugend in die Gehörgänge transportiert. Darüber hinaus nimmt Marco gleich mehrmals das Bad in der Menge, gönnt sich selbst, Band und Publikum praktisch keine Verschnaufpause. Die Maschine Punkrock läuft längst auf Hochtouren. So sehr, dass Joyboy in Richtung einiger zu euphorischer Gäste mahnen muss („Bitte runter von der Bühne“) und Marco von Tim ausrichten lässt, dass ihm doch mal bitte jemand die Füße festhalten soll, weil es so geil ist.

Der Gipfel ist erreicht und man möchte natürlich dort oben verweilen. Tut der Vierer auch, legt nach mit der Single „Killer In Disbelief“, die einmal mehr alles in sich trägt, was Moms Demand Action, kurz M.D.A., ausmachen: schneidige Riffs, scheppernde Drums, rumpelnd-rollender Bass und echte Emotionen. Mit „Amateurs“, „The Cliché Fits The Crime“ und „The Disassembly Of An Ego“ wird weiter kräftig auf die Tube getrampelt, bevor wohl mehr als nur ein Tag Regeneration anstehen könnte. Ab in die Eistonne bis zur nächsten Punkrock-Sause in der Schaubude.