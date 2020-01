"Die Fledermaus muss man nicht unbedingt in ihrer Zeit spielen lassen. Die große Langeweile der Oberschicht hat man heute und gestern genauso": Heiko Mönnich ist Ausstatter für Bühne und Kostüme der Neuproduktion des Straußschen Operettenhits am Kieler Opernhaus. Premiere ist am 25. Januar.