Der Wunsch kam damals nicht von ungefähr: „Ich bin in einem musischen Umfeld aufgewachsen. Mein Ururgroßonkel arbeitete bereits am Theater in Dessau und meine Mutter sang dort später im Extrachor,“ erzählt Alexandra Enke. Das künstlerisch geprägte Elternhaus in Zerbst/Anhalt spielte eine Rolle, zudem interessierte sie sich schon als Kind fürs Malen und für die Maskenbildnerei – das ist bis heute so geblieben: „Es hat eine große Faszination für mich, andere durch meine Arbeit – natürlich der Rolle entsprechend – zu verändern. Wenn ich dann mitbekomme, wie die Zuschauer auf die Verwandlung reagieren, das ist schon toll.“ Einfach nur jemanden „schön zu schminken“, findet Enke langweilig. „Bloß Puderquasten schwingen“ sei nicht ihr Fall.

Eine Friseurlehre als Grundstein

Maskenbildner für die Bühne werden heutzutage häufig am Theater und beim Blockunterricht in der Berufsschule ausgebildet, auch das Theater Kiel hat Azubis. Früher war oft eine Friseurlehre der Grundstein für die weitere Ausbildung. Auch Alexandra Enke lernte zuerst Friseurin. In der DDR, wo sie aufwuchs, wurde an einer Kunsthochschule Maskenbildnerei gelehrt. Als die Wende kam und viele in den Westen gingen, bewarb sich Enke beim Anhaltinischen Theater Dessau, wo Mitarbeiter gesucht wurden. „Ich konnte gleich am nächsten Tag anfangen.“

18 Jahre am Theater in Dessau

Das praktische Arbeiten in der Maskenbildnerei lernte sie am Theater, den theoretischen Prüfungsstoff brachte sie sich komplett im Selbststudium bei. Unter dem Intendanten Johannes Felsenstein („ein Urgestein“) blieb sie 18 Jahre in Dessau und erlebte viel: „Wir waren oft auf Gastspielreisen, drei Wochen nach Kuba mit dem Ballett, quer durch Europa. Manchmal war ich nur zu Hause, um gleich wieder meine Sachen zu packen.“

„Die Arbeit mit Menschen gefällt mit einfach"

Der Liebe wegen kam Alexandra Enke 2008 nach Kiel, auch beruflich führte ihr Weg ans hiesige Theater, zur Maskenbildnerei für Oper und Ballett im Kieler Opernhaus: „Erst als Elternzeitvertretung und dann mit viel Glück in eine Festanstellung.“ Hier fühlt sie sich heute rundum wohl. „Wir haben eine wunderbare Atmosphäre hier am Haus.“ Zusätzlich zur Arbeit in der Maskenbildnerei ist Alexandra Enke stellvertretende Vorsitzende des künstlerischen Personalrats. „Die Arbeit mit Menschen gefällt mit einfach, ein Bürojob wäre nichts für mich“, meint sie.

Kollektives Erschrecken als gelungener Effekt

In der Maskenbildnerei im Opernhaus füllen viele Styropor-Köpfe mit Perücken die Regale – für die verschiedenen Produktionen: „Die knüpfen wir zum allergrößten Teil noch selbst.“ Aber es gebe noch mehr Aufgaben. Auch den abgeschlagenen Kopf des Propheten Jochanaan in der Oper Salome von Richard Strauss beispielsweise hat Alexandra Enke hergestellt. „Wir haben einen Silikonabdruck des Gesichts des Sängers Ralf Lukas genommen und danach den Kopf gefertigt. Der war so gut gelungen, dass Ralf Lukas ihn später für weitere Produktionen abgekauft hat“, erzählt sie. „Im ersten Moment haben die Zuschauer gedacht, es sei der Sänger selbst, dessen Kopf über einem Treppenabsatz zu sehen war.“ Die perfekte Illusion. Bis der Kopf angehoben wurde und das Blut herauslief – durch einen eingebauten Mechanismus. Da ging ein kollektives Erschrecken durch die Reihen , erinnert sich Alexandra Enke an den gelungenen Effekt.

Im November nach Kiel- und trotzdem geblieben

Vor jeder neuen Produktion besprechen sich die Maskenbildner mit den Ausstattern: „Wir kennen die Künstler gut und bringen auch unsere eigene künstlerischen Vorschläge ein.“ In Kiel gibt es derzeit zehn Mitarbeiter in der Maskenbildnerei. „Wir sind ein tolles Team“, meint Alexandra Enke. An der Förde ist sie längst heimisch geworden: „Die Kieler lieben ihr Theater, und das merkt man“, schwärmt sie. Der Wechsel in der Norden sei anfangs nicht leicht gewesen: „Ich bin im November hierhergekommen, das war vielleicht nicht unbedingt die günstigste Jahreszeit“, sagt sie lachend. Umso wohler fühle sie sich inzwischen: „Es gibt so schöne Ecken hier, und die Atmosphäre ist so offen und liberal.“

