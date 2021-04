Wegen der Bombenentschärfung in der Kieler Altstadt kann am Sonntag 25. April nur das Nachmittagskonzert der Kieler Philharmoniker stattfinden. Das Vormittagskonzert ist auf den 27. April um 18 Uhr im Kieler Schloss verschoben. Tickets bleiben gültig.

Von Christian Strehk