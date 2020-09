Kiel

„Drei Programme – drei Herzen im Takt“, was im ersten Moment ein bisschen wie der Titel eines kitschigen Heimatfilms klingt, ist in Wahrheit die überaus gelungene Kollaboration dreier gewichtiger Künstler: der in Schleswig-Holstein lebende Multiinstrumentalist Richard Wester, der österreichische Sänger und Pianist George Nussbaumer und – nicht zuletzt – der Berliner Liedermacher und Pianist Manfred Maurenbrecher werfen ihre Talente gemeinsam in eine Waagschale. Einen dreiteiligen Abend haben sie kreiert, der nach über zwei prall gefüllten Stunden im ausverkauften KulturForum mit Standing Ovations zu Ende ging.

Zum Auftakt im Duo "Something Special"

Den Anfang machen Wester und Nussbaumer mit einem Auszug aus ihrem Duo-Abend „Something Special“. Der von Geburt an blinde Sänger und Pianist George Nussbaumer mit der „schwärzesten Stimme Österreichs“, wie Wester ihn ankündigt, und der zwischen Saxofonen, Flöten, Blues-Harp und Schüttelei blitzschnell wechselnde Richard Wester sind ein gut gelauntes Team. Ihr Sound wie etwa im titelgebenden Stück „Something Special“, einem Liebeslied, klingt luftig und sehr harmonisch.

Maurenbrecher solo mit neuen Songs

Anschließend räumen sie den Platz für Manfred Maurenbrecher. Der hatte just zum Lockdown im März sein Album „Inneres Ausland“ fertiggestellt, für das er im Herbst – mal wieder - den Preis der Deutschen Schallplattenkritik verliehen bekommt. Und wie er da einsteigt mit den aktuellen Stücken, die wie so oft bei Maurenbrecher poetisch sind, kraftvoll, aber auch präzise im Benennen der Unwuchten dieser Welt, ohne platt agitatorisch zu wirken, das macht dem inzwischen 70-Jährigen so schnell keiner nach. Wie im Titelstück „Inneres Ausland“, das davon erzählt, wie man sich selbst die dunklen Seiten und unentdeckten Länder seiner Seele bewahrt, um daraus zu schöpfen. Auch musikalisch mit kleinen, aber effektvollen Widerhaken ausgestattet und natürlich mit dem schmirgelrauen Maurenbrecher-Organ.

Zu dritt mit dem " Randy Newman Projekt"

Nach der Pause, im dritten Part des Abends, machen die Herren Maurenbrecher, Nussbaumer und Wester dann gemeinsame Sache in Sachen Randy Newman. Mit dem „ Randy Newman Projekt“ zogen sie ganze sieben Jahre durch die Lande, und die Liebe zu diesem Programm ist nach wie vor bei jedem Song spürbar. Da summieren sich die Künste dreier Vollblutmusiker zu einem größeren Ganzen. Wunderbar wie Nussbaumers volle, tiefe Blues-Stimme mit Maurenbrechers ebenfalls kellertiefen Knarzen zusammengeht. Richard Wester gibt auf diversen Instrumenten auch mal kantigere, sperrigere Einflüsse – und singt bisweilen sogar mit. Treffsicher sind die kongenialen deutschen Übersetzungen Maurenbrechers, die er oft im Wechsel mit Nussbaumer performt, der die englischen Originale singt. Ein Klassiker wie „You Can Leave Your Hat On“ wirkt plötzlich wie frisch poliert, dabei gefährlich erotisch. Der Song „Guilty“ bekommt eine ungeahnte humorvolle Note, wenn Nussbaumer und Wester als Backgroundchor „Schu-. Schu-, Schu-, Schuldig“ säuseln. Es ist in großes Vergnügen, diesen Dreien zuzuhören.

