So war das Konzert von Max Herre

Zwei Tracks vom aktuellen Album " Athen" – den Pink-Floyd-artigen Titelsong und das im jazzig-souligen Flow driftende "Lass gehen" – hatten der Lyriker unter den deutschen Rappern und seine fabelhafte Band gespielt. Da fragt er einfach mal, ob nicht ein paar Gäste auf der Seite die Lücken im Parkett füllen wollten. Kurzes Zögern, dann wandern sie rüber. Eine auflockernde Unruhe, und für das tanzbare "17" bleiben sie dann gleich mal stehen, und dann stehen alle. „Alle Hände gehen hoch“ – Herre hat sie. Start in ein Konzert, das wohl wie nur wenige zuvor das Schloss in euphorische Party-Atmosphäre tauchen sollte.

„ Kiel City, seid ihr am Start?“ Sind sie. Beim souligen "Erste Liebe" liefert Rachel Scharnberg – die Background-Sängerin ist im Sinne einer Corporate Identity wie alle auf der Bühne beige gewandet – eine erste Kostprobe ihrer facettenreichen Soulstimme ab, kriegt Szenenapplaus. Beifall zollt auch Herre für Rachels Part, den beim "Vida"-Duett mit Herre ursprünglich Gregory Porter singt, und beim Panta-Rhei-Lied "Nachts" glänzt sie mitihrer souligen Interpretation des Parts von Veronika Fischer. Da sitzen die Leutte dann auch mal wieder im Saal.

Rap-Skills immer prägnant geraten

Herre wiederum beweist, dass seine Rap-Skills noch immer prägnant geraten, wenn’s drauf ankommt wie in "Terminal C (7 Sekunden)". Vor allem aber in dem Zwischenspiel mit den älteren Songs aus „Zeiten, wo wir die Knie noch beim Tanzen hochgezogen haben“, erinnert der 46-jährige Herre und macht es gelenkig vor. Die Menge wogt zu den knackigen Grooves von "1992", "Rap ist" oder "Fühlt sich wie fliegen an"".

Eindringlich gerät der kleine Block mit den politischen Songs. Wie das klagende "Sans Papier", das Herre „schon seit zehn Jahren“ mit sich „rumschleppt“: „Ich bin selbst erschrocken, wie aktuell der Song gerade ist.“ Aktuell gehe es ja wohl um 1000 Kinder aus Flüchtlingslagern, die nicht nach Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern dürften.

„Das entzieht sich meinem Verständnis“, sagt Herre. Das dräuende "Dunkles Kapitel" ( Herre: „Ich hab’ das Gefühl, das kollektive Gedächtnis der Deutschen ist schlecht.“) bringt Bewegung in die Menge, auch die acht Jahre alte Midtempo-Hip-Hop-Ballade " Berlin – Tel Aviv" passt in den Kontext. Exzellente Rap-Storys.

Üppige Zugabe

Für die üppige Zugabe hat sich Herre "A.N.N.A." aufgehoben, einen der größten Hits seiner alten Band Freundeskreis – selbstverständlich von den Fans mitgesungen. Auch "Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte", bei dem der Bass das Strophen-Thema von Bill Withers’ "Use Me" zitiert, stammt aus Freundeskreis-Zeiten, den Reggae-Song "Halt dich an deiner Liebe fest" kosten sie lange aus.

Der zweite Zugaben-Teil beginnt mit einer Funk-Jam basierend auf dem Song "Wo rennen wir hin?", die sich gewaschen hat. „Rollt nach Hause“, fistelt Herre, als die Band ein wenig runterfährt. „Nein!“, kommt es laut zurück. „Ich weiß, ihr müsst morgen zur Arbeit ...“. Das hymnisch gospelnde "Das Wenigste" markiert den bewegenden Schlusspunkt, hinten auf der Videowand erscheint Joy Denalane, singt quasi mit ihrem Mann Max im Duett. Gänzlich real wär’s die Krönung gewesen.

