Kiel

Er fällt oft an diesem Abend, der Terminus „löten“. Allerdings im Kontext exzessiven Alkoholkonsums. Bis man entweder „chackedicht“ (in jenem Zusammenhang ebenfalls häufig genannt) innerlich abwinkt oder sich in einen Rausch lacht. Das knapp 320-köpfige Publikum im Kieler Max Nachttheater entscheidet sich in der Pawel-Popolski-Show „Nach der Strich und der Faden“ ganz überwiegend für letztere Verhaltensweise.

Basis ist wieder die bewährte Legende, Pawels Opa Pjotrek habe 128.000 Lieder komponiert – darunter etliche Riesenhits der Musikgeschichte –, die ihm allesamt dreist geklaut worden seien. Der Enkel aus dem polnischen Zabrze tourt nun durch die Welt, um für seinen Großvater die Ehre zu ernten, die ihm gebührt für das, was er musikalisch gesät hat. Komiker und Musiker Achim Hagemann, einst sehr erfolgreich im Duo mit Hape Kerkeling, verkörpert die Figur schon seit 2008 und füllt sie souverän.

AC/DC auf der Pauke

Pawel haut gleich mal melodisch auf die drei Pauken („Gulaschkanonen“) – das markante Riff von AC/DCs „Whole Lotta Rosie“. Begrüßt dann in dieser „schönen alten Mehrzweckhalle“ sein Publikum, das habe offenbar schon „professionell vorgelötet“. Popolski schenkt nach, verteilt in der ersten Reihe Wodka in Plastikschnapsgläschen, lässt sie nach polnischem Trinkritual leeren. Alle zehn Minuten müsse er selbst nachlöten, erzählt er – Vorschrift vom „Polka-Überwachungs-Verein“ (PÜV).

Ein schönes Instrument, so ein „Gewurzregal“, findet Achim Hagemann (Pawel Popolski). Quelle: Björn Schaller

Die Polka spielt sich gut auf der „Polcatronic 4“. Jenem äußerlich archaisch anmutenden „ersten von Menschenhand gefertigten Synthesizer“, ertüftelt von Opa Pjotrek. Wie beim Song „Hupf“ (Van Halens „Jump“) oder „Der beige Hai“. Mittels Mikro demonstriert Pawel per Vocoder-Effekt, das smoothe „Kieeeeel“ klinge weit schöner als „Neumünster“ oder „Eckernförde“. Auch das „Gewurzregal“ (Umlaute fehlen in Pawels Dialekt) aus Großvaters Küche taugt als Instrument, zeigt Pawel – Majoran klingt da ganz anders als Kresse.

Polka-Duo mit Uli aus dem Publikum

Damit „Polcatronic 4“ und das kompakte Kofferschlagzeug gemeinsam zur Geltung kommen, braucht es einen Freiwilligen aus dem Publikum. Uli meldet sich, kriegt erst mal einen Wodka. Seit drei Jahren spielt er in der Klinik-Band „Rhythmusstörung“ – ein Name, der Pawel begeistert. Uli liefert einen prima Sidekick, trommelt beherzt mit bei „Nah Neh Nah“ von Vaya Con Dios, kassiert einen Riesenbeifall und eine Umarmung von Pawel, der ihn als „Uli Popolski“ kurzerhand familiär aufnimmt.

Gegen Ende schaltet Pawel per „Skypek“ zu seiner skurrilen Sippe, darunter „Hackfresse“ Janusz am Bass und Tante Apollonia als „chakedichte“ Sängerin, versammelt in der Küche der Plattenbauwohnung im polnischen Zabrze. Frappierend echt wirkt das so punktgenau im Timing, die Familie steigert sich mit Live-Kofferschlagzeuger Pawel hinein in ein ekstatisches Gelage aus Polka und Wodka. Stehende Ovationen.