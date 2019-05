Kiel

Mit 18 aus Niederbayern nach Köln ziehen mit dem Wunsch, Stand-Up-Comedian zu werden, das zeugt von Idealismus und Selbstbewusstsein. Letzteres trägt Maxi Gstettenbauer deutlich zur Schau und das braucht es auch, um ein Programm wie „Lieber Maxi als normal!“ durchzuziehen und so spontan auf Publikumsreaktionen einzugehen. So wird der Klatscher in der ersten Reihe vom Opfer zum gefeierten Stimmungsturbo, während andere spontane Zwischenrufe mit einem herzlichen „Halt die Fresse!“ gebremst werden.

Genretypisch grenzüberschreitend sind auch die Pimmel- und Muschiwitze, die eigentlich keinen Klosterschüler mehr aus der Meditation reißen sollten, aber zum Glück für die Comedy immer noch für peinliche Berührungen sorgen.

Perfektion auf Instagram

Gstettenbauer ist gewiss kein Fortschrittsverweigerer, hinterfragt jedoch die Social-Media-Filterblase oder die Darstellung von Perfektion als Normalzustand, wenn gestylte Models auf Instagram unter dem Hashtag #ganznormalertag am Traumstrand an einer Palme lehnen. Auch die von Heidi Klum, für deren Darstellung er den Mikroständer verwendet, ganz normale Frauen als „Curvy Models“ bezeichnet, wird offensichtlich die Realität verschoben. Doch zum Glück gibt es Comedians wie den 30-jährigen Kölner, die so etwas aufmerksam verfolgen und pointiert bloßstellen.