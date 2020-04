Kiel

MayaMo, ist schon seit vielen Jahren eine feste Größe in der Musikszene mit unzähligen Konzerten in unterschiedlichen Konstellationen. 2012 war sie bei der TV-Casting-Show „ The Voice of Germany“ dabei und überzeugte mit rockiger Performance und kräftiger, rauchiger Stimme Alec Völkel und Sascha Vollmer, die Frontmänner der Band The BossHoss.

Kosmopolitische Sängerin

MayaMos Wahlheimat ist Schleswig-Holstein, geboren aber ist die Kanadierin in Guatemala. Dieser kosmopolitische Einfluss prägt ihre Songs, auch auf ihrem aktuellen, 19. Album „Relaciones“ mit spanischen Texten. Auf der KN-Bühne steht sie am Mittwoch mit ihrem Partner, dem Gitarristen Sascha August. Und der wird den groovigen Pop und Latin-Folk des Duos mit seinem Spiel funky würzen.

