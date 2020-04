Mehr Konzerte, noch mehr offene Fragen

Hamburg

Das prall gefüllte Programmbuch 2020/21 solle in diesem Sinne als gutes Omen wirken und Vorfreude wecken. Und dazu gäbe es inhaltlich viel Anlass: Am 2. September soll, nach dem abgesagtem Elbphilharmonie-Sommer, die Saison starten mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred Honeck – und Anne Sophie Mutter als Solistin in Beethovens Violinkonzert. Angesichts aktueller Corona-Beschränkungen kaum vorstellbar. Aber, so deutet der Intendant an, denkbar wäre, dass die Geigerin dann in kleinerem Rahmen auftritt...

Lieben-Seutter: "An Ideen gibt es keinen Mangel"

Die Bereitschaft der Künstler zu solchen Kompromissen sei groß, sagte Lieben-Seutter den KN. Auch in seinem Haus herrsche große Offenheit, in der Not umzudenken: „An Ideen gibt es keinen Mangel“, ob nun verkleinerte Maßstäbe bald ein Weg sein können oder es virtuelle Lösungen a la „#Elphi at home“ sind. Man hat gerade erst im Netz mit einem "kleinen" Eröffnungskonzert für das zwangsläufig abgesagte Musikfest Hamburg bewiesen, dass sich alternativ einiges auf die Beine stellen lässt.

Anzeige

"Book now, pay later" heißt das krisensichere Motto

So hart es in den letzten Wochen gewesen sei, von 100 auf Null runterzufahren, so sehr bereite es aber auch herausfordernde Freude, in Zeiten der Krise mit einem schlagkräftigen Team gutes Management zu betreiben, sagt der Intendant. Solidaritätsbekundungen von Musikfreunden, die gekaufte Karten nicht rückerstattet haben wollen, tun da gut. Bereits jetzt sei eine sechsstellige Summe erreicht, die nun über den „ Elbphilharmonie Hilfsfonds“ existenziell betroffenen Künstlern zugute kommen soll. Ansonsten garantiert die Elbphilharmonie, wie auch der NDR, für die neue Saison eine Corona-krisenfeste Ticketbuchung nach dem Motto „Book now, pay later“. Ab 26. Mai beginnt der Karten-Einzelverkauf, der Aboverkauf ab sofort. Und was die Nachfrage angeht, da ist sich Lieben-Seutter sicher: Unsicherheiten hin, touristische Ausfälle her, „früher oder später werden die Säle wieder voll“.

Weitere KN+ Artikel

Dirigent Zubin Mehta will sein Debüt geben

Und es gibt auch im vierten Jahr zwar immer weniger, aber immer noch Debütanten: Erstmals in der Elbphilharmonie sollen der 84-jährige Dirigent Zubin Mehta (mit dem BR-Sinfonieorchester) und das Israel Philharmonic Ochestra (mit Lahav Shani) auftreten, sowie Rene Jacobs als Experte für historisch informierte Aufführungspraxis und das Bolschoi-Theater Moskau. Andere Gäste wie Teodor Currentzis oder Paavo Järvi sind hier bereits als Publikumslieblinge etabliert und mehrfach gebucht – Spitzen-Dirigenten sind mit Top-Klangkörpern überhaupt wieder reich vertreten, auffallend oft auch mit konzertanten oder halbszenischen Opern-Programmen.

Schwerpunkte mit neuer Musik

Dem ungarischen Komponisten György Kurtág und seinem britischen Kollegen Thomas Adès sind Schwerpunkte gewidmet – vielfach habe sich gezeigt, dass „mit dem Großen Saal der Elbphilharmonie auch die zeitgenössische Musik eine Architektur bekommen hat, die ideal zu ihr passt und in der sie unversehens zum alle Sinne ergreifenden Erlebnis wird“, sagt Lieben-Seutter und verweist auf weitere Akzente mit neuester Musik bis hin zur Biennale „ Elbphilharmonie Visions“. Patricia Kopatchinskaja, Daniil Trifonov, Antonio Pappano, die indische Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar und der Komponist Max Richter verleihen dem Programm mit Residenzen weiteres Profil. Und das Mariinski-Theater kommt über drei Tage mit Valery Gergiev.

"Hoffnung" ist das Musikfestmotto 2021

Für niemanden sei derzeit absehbar, ob und wann das nach dem Ausnahmezustand alles wieder erlebbar sein wird, so Lieben-Seutter: „Dabei sind doch gerade die Musik und das gemeinschaftliche Erleben im Konzert besonders geeignet, Sinn, Trost und Kraft zu geben – auch und gerade in Krisenzeiten“. Das Internationale Musikfest Hamburg hat im Frühjahr 2021 das Motto „Hoffnung“.

www.elbphilharmonie.de

Mehr Kultur aus der Region hier