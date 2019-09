Comedy-Mixed-Show fiel durchwachsen aus

Kiel

Moderator und Programmmacher des Metro André Liebmann begrüßt das Publikum in Kiel in den nur locker gefüllten Reihen im Saal gleich mal mit ein paar eigenen Comedy-Einlagen. Wie den Fotos von unfreiwillig komischen Aufschriften in Supermärkten, die er per Videobeamer an den Bühnenhintergrund projizieren lässt. Etwa ein Angebot in der Süßwarenabteilung, wo "Dominasteine" auf den willigen Konsumenten warten. Danach überlässt Liebmann dem ersten Gast des Abends das Kleinkunst-Terrain. Nicht ohne ihn – wie auch später die anderen drei – mit Superlativen anzukündigen. Das schraubt Erwartungshaltungen in die Höhe, die nicht immer passen zu den Performances des jeweiligen Künstlers.

Beispielsweise zu Kristian Kokol. Typ: äußerst schräger Vogel, mit Propeller-Kappe auf dem Kopf. Der seinen Auftritt als "Arbeitsloser in Vollzeit" mit Ausrufen wie "Ja, Wunderbärchen!" garniert und davon erzählt, wie er seinen Geheimratsecken zu Hause beim Wachsen zuschaut. Allein: In Kiel kommt sein Humor nicht über die Rampe und tropft ohne merkliche Reaktionen des Publikums ziemlich gnadenlos ab.

Daniel Storb in Kiel : pubertär, aber auch witzig

Den Draht zu den Zuschauern findet da schon eher Daniel Storb – genannt Der Storb. Seines Zeichens Radiomoderator und Comedian, eine Verbindung, die inzwischen offenbar Berufsvoraussetzung ist – so oft kommt sie vor. Der Mann quasselt in hörfunküblicher Aufgedrehtheit seine Gags heraus. Die landen auch mal pubertär unter der Gürtellinie, wenn er einen Besuch im Swingerclub wie ein Fußballspiel kommentiert.

Witziger geraten da seine Erinnerungen an Urlaubsfahrten in seiner Kindheit, als die Eltern noch 18 Stunden auf dem Weg nach Südfrankreich im Auto durchgequalmt haben und das einzige "Entertainment" für die lieben Kleinen auf der Rückbank "rechteckig war und Fenster hieß".

Metro-Kino: Alexandra Schiller macht Witze über ihre Herkunft

Mit Alexandra Schiller kommt nach der Pause im Metro-Kino die einzige Comedienne des Abends zum Zuge. Die Kölnerin zieht einiges Komik-Potenzial aus ihrer deutsch-russischen Herkunft: "Ich habe alle schlechten russischen Eigenschaften abgelegt – ich reite nicht mehr mit nacktem Oberkörper."

Den stärksten Beitrag eines qualitativ eher mauen Abends liefert dann Ingmar Stadelmann, der mit unerschrockener Berliner Schnauze seine Pointen setzt, die auch mal etwas widerständiger geraten. Etwa wenn er über die Partnersuch-Plattform Tinder spottet: "Das ist eine Art Zalando für Menschen – schrei vor Glück oder brings zurück." Oder wenn er sich den früheren Handballer Stefan Kretzschmar vorknöpft. Der habe sich beklagt, man können in Deutschland ja nichts mehr sagen: "Das hat er beklagt – ganz öffentlich." Und somit höchst meinungsfrei. Ob Stadelmanns abendfüllendes Solo-Programm mit dem aufschlussreichen Titel "Fressefreiheit – ein Meinungsstresstest" auch über einen ganzen Abend trägt, kann man am 17. Oktober im Kieler Güterbahnhof überprüfen.

