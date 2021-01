Hannes Heesch erinnert sich noch gut an seine Jugend in der Kieler Wik. Auch ans Metro Kino, an spannende Nachmittage mit "Robin Hood" oder "Bernhard und Bianca". Dort, im Metro, wollte der Kabarettist mit dem Berliner Jahresendzeitteam wieder aufs Jahr zurückblicken. Doch diesmal geht das so nicht.