Lübeck

Eine Stimme mit riesigem Potenzial. Bronzefarben mit entsprechend metallischem Kern, zugleich zugleich heroisch kühl wie gelegentlich samtig warm, koloraturtechnisch wendig, mit starker Tiefe und im besten Fall aufstrahlender Höhe. Besonders frappierend: dass diese Stimme ihren Resonanzkörper in einer erst 25-jährigen Sängerin hat.

Mezzosopran Emily D‘Angelo

Die kanadisch-italienische Mezzosopranistin Emily D‘Angelo durfte am Freitag in der nicht ausverkauften Lübecker Musikhalle den mit 10.000 Euro dotierten 18. Leonard Bernstein Award entgegennehmen – als allererste Sängerin überhaupt. Dass sie 2018 den Operalia-Wettbewerb gewann und zuvor bei „Neue Stimmen“ in Gütersloh einen ebenfalls nicht leicht zu erringenden Zweiten Preis eroberte, wundert nicht. Bleibt zu hoffen, dass die Karriere behutsam aufgebaut wird.

Lobende Jury, aufgeregte Preisträgerin

Auch wenn Ministerpräsident Daniel Günther und die Jury-Mitglieder Reinhard Boll, als Vertreter der stiftenden Sparkassen-Finanzgruppe, SHMF-Intendant Christian Kuhnt und der amerikanische Ehrengast Nina Bernstein Simmons (für die Society ihres Vaters Lenny) noch so gut gelaunt in höchsten Tönen lobten – die sympathische Sängerin D‘Angelo war sichtlich und hörbar aufgeregt.

Rossini überzeugender als Mozart

Das raubte ihrem Cherubino die stimmliche Lockerheit und hinderte ihren Sesto an schwereloser Verschmelzung mit Mozarts Liebling, der Klarinette. Doch als Rossinis Jungfrau von Orleans blitzte die Klasse auf, begeisterten bereits der stimmig heroische Tonfall und das Kullern der Koloraturen. Als Rosina aber, als alle Last der Ehrung von ihr abgefallen war, übertraf sich Emily D‘Angelo selbst, wurde ihre Stimme frei und farbintensiv, war die Hörbühne erobert: „ Una voce poco fa ...“

Schleswig-Holstein Festival Orchestra

Die Leistung des begleitenden Festivalorchesters fiel unter der Leitung von Christoph Eschenbach etwas schwankend an diesem Abend aus. Bemerkenswert, dass gerade die Belcanto-Rarität, Rossinis Solokantate Giovanna d‘ Arco in der geradezu kongenialen Instrumentation von Salvatore Sciarrino, besonders feinseidig und sprechend geriet. Dagegen herrschten in Sachen Mozart und vor allem bei der Rossini-Zugabe bei aller virtuosen Behändigkeit noch zu viele Unsicherheitsfaktoren.

Hommage an Bach

Auch Honeggers Riesenversion von Bachs Präludium und Fuge C-Dur BWV 545 zeigte arge Gleichlaufschwankungen. Mit Weberns frühmodernem Kaleidoskop-Blick auf das vergeistigt asketische Ricercar a 6 aus Bachs Musikalischem Opfer war dann aber die gegenseitige Hellhörigkeit wieder auf hohem Niveau angebahnt.

Höhepunkt unter Eschenbach : Zimmermanns „Roi Ubu“

Ein jungdynamischer Risikolust vermitteltes Erlebnis erneut: Bernd Alois Zimmermanns Ballett-Groteske Musique pour les soupers du Roi Ubu, die durch die freche Collage von historischen Motivzitaten Vergangenheit, Gegenwart der 68er-Bewegung und aktueller Zukunft zur Kugelgestalt der Chronometrie vermengt. Dass hier „ Weihnachten und Ostern zur gleichen Zeit gefeiert werden“, wie eine verstörte Besucherin bemerkte, war genau die Absicht des Komponisten. Und der Einsatz der Orchestermitglieder für seine Ironie und Bissigkeit überragend.

Von Christian Strehk