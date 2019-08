Am Sonntag geht in der Sparkassen-Arena Kiel mit dem großen Disney-Filmkonzert „Fantasia“ die 34. Saison des SHMF zu Ende. Schon jetzt steht fest: So viele Zuhörer wie in diesem Jahr gab es noch nie beim Festival. Im Gespräch mit Intendant Christian Kuhnt eine Bilanz und ein Blick in die Zukunft.