Per Live-Stream aus Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand

„Können wir nicht irgendwas bieten?“ habe damals die Frage gelautet, erzählt Luise Weiß, Pressereferentin des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Nils Landgren, bestens vernetzter Künstlerischer Leiter der Jazz Baltica, trommelte Musiker zusammen und stellte mitten in der Corona-Pandemie acht Konzerte zusammen. Ein vages Unterfangen – „es war ja die Frage, ob die Reisebeschränkungen rechtzeitig aufgehoben werden“, so Weiß.

Nils Landgren gleich zum Auftakt dabei

„Für uns Schweden ist Mittsommer ein großes Fest“, sagt Landgren. „Wir freuen uns daher, dass wir auch in dieser Zeit dank der Unterstützung unserer Partner an diesem Wochenende eine besondere Ausgabe der Jazz Baltica in Timmendorfer Strand feiern können.“ Top-Posaunist Nils Landgren steht zum Auftakt der „ Mittsommer Jazz Baltica 2020“ gleich selbst mit der Allstar-Formation 4 Wheel Drive, zu der auch Michael Wollny (Klavier), Lars Danielsson (Bass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug) zählen, vor (!) der Bühne im Zuschauerraum – wegen der Abstandsregeln. Unter den weiteren Gästen findet sich Jazz-Prominenz wie Ida Sand, Cæcilie Norby, Jan Lundgren, Lisa Wulff, Magnus Lindgren, Tini Thomsen, Joel Lyssarides, Fabia Mantwill oder Eva Klesse. Soul-Pop-Sänger Max Mutzke stößt als Special Guest hinzu.

Die acht Konzerte werden am 20. und 21. Juni live von ZDFkultur als digitale Streams übertragen. NDR Info strahlt die Konzerte ab 18. Juli aus, Deutschlandfunk ab 4. August. Der detaillierte Programmablauf findet sich in Kürze auf jazzbaltica.de. Am 19. Juni wird in Timmendorfer Strand der Preisträger des mit 3000 Euro dotierten IB.SH Jazz Awards bekanntgegeben.