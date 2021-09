Aktuell macht die Miu mit ihrem Song „The Reminder“ von sich reden. Angesichts geschichtsvergessener Relativierungen soll dieser beim Erinnern helfen – an vergangene dunkle politische Zeiten in Deutschland. Am 1. Oktober kommt die Sängerin aus Norderstedt ins Kieler Kulturforum. Mit dabei hat sie ihr neues Album „Modern Retro Soul“.