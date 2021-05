Kiel

Kiel legte noch Mitte April in allen Sparten los. Fünf Premieren, 10 Konzerte und drei Wochen nach dem Start sagt Kiels Generalintendant Daniel Karasek: „Das ist ein extrem positives Gefühl.“ Die anfängliche Zurückhaltung der Zuschauer habe sich in Luft aufgelöst: „Die Karten werden gekauft. Das zeigt auch, dass wir gewollt werden.“ Trotz aller Umstände mit Test-Bescheinigungen, Einwilligungserklärungen und Masken – die auch das Personal im Foyer stark beanspruchen: „Die machen das wirklich toll!“

Positive Entwicklung der Kartenverkäufe

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, der das Modellprojekt besonders früh in Kiel etabliert und künstlerisch geprägt hat, schwärmt von „unfassbar positiver Energie aus dem Publikum heraus – und überschwänglichen Reaktionen“. Auch beim Kartenkauf sei eine deutlich positive Entwicklung zu sehen. Es seien jetzt ausverkaufte Veranstaltungen zu verzeichnen. „Die Skepsis schwindet. Der Aufwand hält sich in Grenzen, auch wenn ich nach wie vor davon beeindruckt bin, wie bereitwillig das Publikum die Testung und den Papierkram mitmacht“, so Reiners.

Dankesschreiben von Zuschauern bestätigen das: Da freut sich einer über die noch ergatterte Karte für Balkonien, sind andere begeistert, über den Mut des Kieler Theaters zum Experiment und wie das Opernhaus My Fair Lady auch unter Pandemie-Beschränkungen sehenswert auf die Bühne wuppt – und das Orchester, „klein, aber oho“, die Reduktion nirgends spüren lässt.

Ein richtiger erster Öffnungsschritt

Die ersten Konzerte wurden am Landestheater schon Ende April gespielt; in den Theatern in Flensburg und Rendsburg ging es am 2. Mai wieder los. „Wir sind froh, dass etwas geht“, sagt Intenantin Ute Lemm, „auch wenn wir noch weit von der Normalität eines Theaterbesuchs entfernt sind, wie wir ihn vor einem Jahr gekannt haben.“ Dafür, dass die Menschen erstmal noch mit Vorsicht auf das Angebot reagieren, hat sie Verständnis; aber im Großen und Ganzen hat das Publikum auch beim Landestheater mitgespielt: Die Auslastung unter Corona-Bedingungen liegt bei um die 90 Prozent, die Premieren sind größtenteils ausverkauft.

Eine Entwicklung, die auch Kulturministerin Karin Prien positiv stimmt: „Wir haben der Kultur mit unseren Modellprojekten die Bühne und die Zuschauerinnen und Zuschauer zurückgegeben. Und das tut beiden Seiten sehr gut – es ist ein Stück Normalität, die wir alle sehr lange vermisst haben. Die ersten Rückmeldungen des Theaters Kiel bestätigen uns darin, dass es richtig war, diesen ersten Öffnungsschritt zu gehen.

Signale zur Verlängerung

Das Ministerium hat positive Signale für eine Verlängerung des Modellprojekts gesendet. Jetzt hoffen der Generalintendant und der GMD auf schrittweise Erhöhung der Platzkapazitäten bis hin zum „Schachbrettmuster“ mit je einem freien Platz vor, hinter und neben den Besucherinnen und Besuchern. „Das Projekt mit Masken und Testungen etcetera hat gezeigt, dass noch Luft nach oben ist“, so Reiners. Auch die Luft- und Lüftungswerte, die in jeder Vorstellung an verschiedenen Punkten gemessen werden, seien nie problematisch angewachsen. Die flankierende sozialwissenschaftliche Auswertung durch die Kieler Universität dagegen wird wohl noch etwas Zeit brauchen.

Pilkentafel als einziges Privattheater dabei

Mit leicht gemischten Gefühlen sieht die Flensburger Pilkentafel, als einziges Privattheater am Modellprojekt beteiligt, die neuen Möglichkeiten. Am zweiten Mai-Wochenende haben sie losgelegt. „Und natürlich freuen wir uns, wieder spielen zu können“, sagt Theaterleiterin Elisabeth Bohde; eine Freude, die nicht ohne Haken zu haben ist: Als sehr betreuungsintensiv hat sie die Besucher unter Corona-Auflagen erlebt – „und mit maximal 16 Zuschauern kommt in unserem kleinen Theater auch noch nicht wirklich ein öffentliches Gefühl auf“. Bei Inzidenzzahlen um die 35, wie sie in Flensburg seit längerem herrschen, könnte sich Bohde auch eine stärkere Lockerung und größere Platzkapazität vorstellen. Was sie außerdem irritiert, ist, dass kein einziges weiteres Privattheater im Land die Chance zum Modellprojekt bekommen hat: „Das ist wenig nachvollziehbar."

Der langsame Weg zurück ins Theater

Karin Prien hofft, das bald mehr möglich wird, und „dass wir für die kommende Spielzeit keine Modellprojekte mehr brauchen werden, sondern alle Theater in einen Betrieb unter Pandemiebedingungen starten können.“ Aber bis dahin sieht Ute Lemm noch eine Strecke vor sich: „Der Weg in die Pandemie war kurz, das war ja wie Den-Schalter-Umlegen. Zurück wird es dauern. Ich hoffe zwar, dass wir im August, September die Platzkapazitäten weiter hochfahren können – aber grundsätzlich plane ich auch für diese Zeit noch unter Pandemie-Bedingungen.“

Daniel Karasek hat erstmal die bis Ende Juni in Aussicht gestellte Verlängerung im Blick – und dann das Sommertheater, an dem er festhält. Das Modellprojekt hält er für eine gute Möglichkeit, die Menschen langsam wieder zurück ins Theater zu bringen: „Denen fehlt ja die Gewohnheit. Das ist jetzt erstmal wieder wie Gehenlernen ....“ Und dann sagt er noch: „Je mehr Normalität desto besser.“

Von Ruth und Strehk Bender